陸喊話支持金廈大橋興建 陸委會：對岸內部事情

（中央社記者李雅雯台北27日電）中國大陸國台辦喊話民進黨支持金廈大橋建成、通車。陸委會今天表示，政府沒有推動任何兩岸通橋的政策和規劃，廈門端興建是對岸內部事情；金門端沒有任何政策與規劃。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，兩岸情勢現在複雜敏感，為了確保國家安全和利益，目前政府沒有推動任何兩岸通橋的政策和規劃。

梁文傑提到，按照中國大陸規劃，擬先建設廈門端、再建設金門端，目前廈門端快要建好，這是對岸內部事情，「我們沒有意見」；在金門端部分，「我們還是沒有任何推動兩岸間通橋的政策和規劃」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人彭慶恩昨天在例行記者會上表示，廈金大橋廈門段工程在2023年10月動工；跨海大橋建成後，將可向金門送水、送電、送燃氣，改善金門發展環境。

彭慶恩喊話，民進黨應正視金門民眾的利益訴求，支持廈金大橋早日建成通車。（編輯：楊昇儒）1141127