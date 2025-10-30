陸單獨官宣川習會 凸顯重要性

「川習會」30日在釜山登場。不過有港媒注意到，中國官方刻意單獨官宣「川習會」的作法不同以往，凸顯對北京而言，川習會不是APEC會議的附屬品，中美關係的特殊性、重要性不言而喻。

香港01報導，大陸官方以往對待國際會議期間進行的領導人會晤一般不會特別官宣，重點會放在宣布的一般是領導人出訪參會的行程。

比如美國總統川普第一任期時，中國國家主席習近平和川普在2019年日本大阪G20會議間隙舉行會晤，當時2019年6月中國外交部只宣布習近平赴日本出席G20的行程。

報導還舉例，2022年11月時，中國外交部在官宣習近平將赴印尼出席G20、赴泰國出席APEC的同時，宣布與會期間習近平將與法國總統、美國總統等領導人會晤，這是將與美國總統的會晤放在出訪日程中同時宣布，意味中美元首的這場會晤沒有任何特殊之處。

報導強調，反觀這次，中國外交部按照慣例在10月24日就宣布習近平將出席APEC領導人非正式會議，並對韓國進行國是訪問的消息。而習近平與川普的會晤，中國官方則是以「單獨官宣」的規格方式來處理，並且會晤地點並不是韓國APEC舉辦地慶州，而是釜山，說明中美領導人會晤不是國際會議的附屬品。

至於地點選在韓國釜山金海國際機場舉行，美國消息人士先前告訴CNN，這是出於日程安排的考慮。最初，川普預計提前一天離開，白宮也計畫在他離開前與習近平會面。因此，選在釜山金海國際機場對兩人最為方便，習直飛該機場，川普則可從這直接離開。此外，中國官方29日官宣時的用詞是「經中美雙方商定」，不是誰邀請誰，可見這次見面是一次平等的會晤。