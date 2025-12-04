陸嗆美不應與台有官方往來 外交部回批「麻煩製造者」

大陸嗆美國不應與台灣有任何形式的官方往來，我外交部發言人蕭光偉今回擊，中國抹黑美國透過民主程序的立法，再次暴露「麻煩製造者」的本性。（劉宇捷攝）

美國總統川普簽署《台灣保證落實法案》後，大陸國台辦再次跳角，嗆美國不應與台灣地區有任何形式的官方往來，甚至說這是對台獨勢力發出的錯誤訊號。對此，我外交部發言人蕭光偉今開砲還擊，中國無權以「一中原則」干預台灣對外交流互動，中國粗暴言論抹黑美國立法與行政部門之民主程序，再次暴露「麻煩製造者」的本性。

我外交部表示，中國外交部及國台辦發言人於12月3日各自在例行記者會上，針對台美關係及我國主權再度發表不實言論。外交部發言人蕭光偉嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

廣告 廣告

蕭光偉批評，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

外交部呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

【看原文連結】