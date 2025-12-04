陸國力崛起 鄭麗文：時間不站在台灣這邊

《紐約時報》4日刊出國民黨主席鄭麗文專訪，對於兩岸論述，鄭麗文強調「我不認為時間站在台灣這邊」，指大陸崛起使台獨愈發不切實際且危險，並警告若賴清德連任，大陸領導人習近平可能視和平統一無望，她主張國民黨應該成為兩岸對話管道。鄭昨會見歐洲經貿辦事處處長谷力哲時也表示，兩岸應學習歐盟精神，透過創新方式尋求和解。

《紐時》文中稱，鄭麗文早在20多年前就放棄台灣獨立的希望，因為她日漸相信台獨既不現實又危險。她在國民黨中央受訪時表示：「我不認為時間站在台灣這邊。中國大陸迅速崛起，國力與4年前早已不可同日而語，更遑論10年前」。

鄭指出，如果賴清德連任，習近平或許會認定已無和平統一可能，陸方「別無選擇，只能以自己的方式解決台灣問題」，暗示可能會訴諸武力。

鄭麗文相信自己的看法會獲得台灣選民支持。她認同台灣需要與美國保持緊密聯繫，但也認為川普加徵關稅並施壓台灣將半導體生產轉移赴美，加劇了大眾對美國的猜忌。她說：「美國是否將台灣視為一枚卒子，用於在合適的時機戰略性挑釁中國共產黨？」

報導指身為國民黨主席，鄭麗文表示願意與大陸領導人會面。由於大陸領導人不願與台灣政府對話，國民黨必須成為台灣的對話管道。她相信川普也會認同此觀點，因為川普「認為所有問題都可以透過談判得到理想解決辦法」。

此外，鄭麗文4日與谷力哲會面，雙方討論包括區域安全、兩岸和平及各項合作議題。谷力哲表示，歐盟長期以來致力於維護歐洲大陸的和平與穩定，堅定捍衛聯合國憲章，反對任何國家侵略他國；他也重申歐盟在兩岸關係上的一貫立場。

鄭麗文表示，歐盟的經驗與價值有相當多值得台灣學習借鑑之處，例如民主憲政、教育、社會福利、動物權等等。她特別提到，歐洲統合的經驗是人類智慧結晶，德國和法國歷史上曾是交戰多年的敵人，當德法兩國都能放下仇恨、和解合作，兩岸就更不應該自相殘殺，她相信兩岸絕對可以透過和平方式化解歧異。