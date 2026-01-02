陸國台辦主任宋濤：願與台灣各界就「國家統一」開展對話協商

《新華社》報導，中共中央台辦、大陸國台辦主任宋濤在2026年第1期《兩岸關係》雜誌發表新年寄語，強調願意在一個中國原則和九二共識基礎上，與台灣各政黨、團體就國家統一「開展對話協商」。

報導指出，宋濤在這篇題為《攜手奮進 共創福祉》文章表示，2025年是全體中華兒女銘記歷史、共用榮光的一年，「習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會上的重要講話，極大凝聚中華民族團結和奮進的力量，極大激發包括台灣同胞在內的全體中華兒女民族自豪感和認同感。」

宋濤表示，2025年是兩岸關係「克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年」，為台胞來往大陸提供便利條件，兩岸交流合作取得新進展。他指出，「堅定捍衛國家主權和領土完整，打擊台獨分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園。」

宋濤指出，2026年是大陸「十五五」開局之年，「深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」

宋濤強調，「堅決反對台獨分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定。我們願意在一個中國原則和九二共識的基礎上，同台灣各政黨、團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商。」

