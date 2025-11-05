陸國台辦發言人再加新血 港澳局局長張晗加入發言人隊伍

大陸國台辦發言人又上新！港澳涉台事務局長張晗入列。（藍孝威攝）

大陸國台辦發言人又有新血加入！繼上周的經濟局長彭慶恩之後，本周又多了港澳局局長張晗。今天（5日）的例行記者會，先由發言人、國台辦新聞局長陳斌華上台，介紹新任發言人張晗，隨即把整場記者會交給張晗主持。

根據國台辦提供的個人簡歷：

張晗，女，漢族，碩士研究生，中共黨員。現任中共中央台灣工作辦公室（國務院台灣事務辦公室）港澳局局長、國務院台灣事務辦公室新聞發言人。曾任中共中央台灣工作辦公室港澳局副局長。

據瞭解，張晗之前在中聯部擔任信息傳播局副局長。

本報記者提問，「大陸國台辦發言人連續兩週加入新血，上周是經濟局長彭慶恩，這周是您，大家都很好奇，未來發言人隊伍的陣容，是增加成四位嗎？還是改由您和彭局長上陣？為什麼會有這樣的安排？透露出未來大陸對台工作的側重點嗎？此外，大家對您比較陌生，在網路上查不到相關資料，剛剛我百度了一下，只查到『現任中共中央台灣工作辦公室港澳局局長』，感覺相當神秘，可以請您自我介紹一下背景嗎？」

面對一連串問題，張晗四兩撥千斤地說，「感謝你對我個人的關注，這是正常的工作安排，我想，隨著今後我在新聞發佈台上主持發佈工作，我們會更多的瞭解彼此，能夠更好的銜接好大陸對台的方針政策，來增進兩岸同胞的情誼，謝謝。」

大陸國台辦記者會從十月改成周周開之後，發言人陣容也隨之擴充，增加兩人。據瞭解，以後由陳斌華、朱鳳蓮、彭慶恩、張晗四人輪流上陣，一人一周，如果遇到有人出差，就由其他同事代替上鏡。

