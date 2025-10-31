陸國防部：美台軍事合作改變不了「台獨必亡」宿命

大陸國防部30日召開例行記者會，就美台軍事合作表示，台灣買再多的武器，也改變不了兩岸的軍事力量對比，改變不了台獨必亡的宿命。

大陸國防部新聞發言人張曉剛30日在國防部例行記者會上，針對美台軍事合作動向強調，大陸解放軍將以更強大的能力、更可靠的手段，堅決粉碎任何台獨圖謀與外來干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

張曉剛說，民進黨當局為一黨私利，無底線媚美賣台，窮兵黷武掏空台灣，加速把台灣老百姓推向災難深淵。民進黨當局買再多的武器，也改變不了兩岸軍事力量對比態勢，改變不了「台獨必亡」的宿命。

張曉剛說，美方應充分認清售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，停止在涉及中國核心利益的問題上玩火，切實將不支持「台獨」的承諾，落到實處。