陸圍台軍演也恫嚇日本？日學者：若過度介入台海恐成「礙事角色」

解放軍東部戰區今宣布展開「正義使命2025」圍台軍演，日媒分析指，此舉恐也衝著日本首相高市早苗「台灣有事」言論而來，日本學者認為北京「反應過度」，但若日方在台海議題展現介入姿態，對中方就成「礙事的角色」。

解放軍今展開「正義使命2025」圍台軍演。（圖／翻攝新浪微博）

日媒《NBC長崎放送》指出，曾任日本外交官、現任長崎大學多文化社會學部教授西田充指出，中方之所以高度敏感，關鍵在於台灣議題的特殊定位，「台灣問題對中國而言，是『核心利益中的核心』。從日本角度看，這樣的反應顯然過度，但日本必須極為審慎應對」，「中國將『完成台灣統一』視為國家的最優先目標，這是北京立場的根本。」

西田表示，美國國防部分析認為，中方將在2027年前具備以武力統一台灣的能力，「台灣問題對習近平政權而言，也是政治遺產的一部分。」他直言，若日本在台海議題展現介入姿態，勢必觸動北京神經，「在這樣的背景下，日本的存在，對中國來說自然成了『礙事的角色』。」

至於高市早苗「台灣有事」引發中日關係緊張，中方取消航班等經濟施壓不斷，西田表示，被取消航班大多是獲利較低的航線，「中方在不傷及自身經濟的前提下，最大化對日本的壓力。」

西田指出，當前的日中經貿關係已出現根本轉變，從過去強調「政經分離」，但現在經濟完全服從於政治，「即使犧牲獲利也在所不惜。」西田警告，2012年釣魚台國有化導致中日關係一度惡化，修復花了約2年，「台灣對中國的重要性遠高於尖閣（釣魚台）。一旦揮拳出手，北京不可能輕易收回。」

