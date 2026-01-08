陸圍台軍演管碧玲餐敘 顧立雄：國軍秉持料敵從寬原則

解放軍在去年底環台軍演期間，海委會主委管碧玲被爆去年12月31日與多名海巡官員餐敘，引發基層不滿；雖管事後道歉並說明原委，仍引發議論。國防部長顧立雄今（8日）對此回應，去年12月30日基於料敵從寬，雖然共軍艦艇退出24浬，但仍未離開應變區，仍維持適當戒備。

中共發動「正義使命-2025」軍演時，海委會仍按預定行程在隔日12月31日辦餐敘，遭社會熱議。管碧玲透過臉書解釋，因政務副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，海委會在民國114年最後一天主管會報數周前即安排12月31日辦惜別餐會；餐敘期間，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中共動向，斷無絲毫鬆懈。

外交及國防委員會今邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。顧立雄在會前接受媒體聯訪時表示，在去年12月30日晚上6點10分後，中共軍艦及海警船是有離開我24海浬鄰接區範圍，還是在應變區內，我們秉持料敵從寬的原則，還是維持適度的戒備，隨時應變有可能的突發狀況。

媒體進一步追問，所以國軍31日還是警戒狀態？顧立雄說，基於料敵從寬，因為雖然共軍艦艇退出24浬，但仍未離開應變區，仍維持適當戒備。

