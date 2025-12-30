陸圍台軍演綠修理蔣萬安 鈕則勳揭4大目的：難掩無力處理兩岸的心虛

台北市長蔣萬安28日參加雙城論壇返台，隔日大陸就宣布圍台軍演，民進黨對此趁機大酸。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，綠營藉由軍演打蔣萬安有4個目的，只是此舉仍難以掩飾，民進黨無力處理兩岸關係的心虛。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

大陸解放軍東部戰區29日無預警展開「正義使命-2025」圍台軍演，今（30）日起進行實彈射擊。對此，民進黨立委吳思瑤在臉書發文批評，「大陸給蔣萬安帶回的伴手禮？」蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演！沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了！說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板！還要輕信、取悅大陸嗎？

廣告 廣告

對此，鈕則勳今日在臉書發文發表看法，開頭就直言，「綠藉軍演打蔣仍難掩飾無力處理兩岸關係的心虛」。鈕則勳提到，中共軍演正好是雙城論壇隔一天，綠營哪會放過這良機，當然從各種角度開始批蔣萬安與酸他；綠軍爭相表功，但凡此種種，仍難掩飾自己無力處理兩岸事務的心虛。就綠營而言，在心理上或政治操作上仍然有滿滿的滿足感。

鈕則勳分析，綠營此舉有4大目的。首先，蔣萬安在雙城論壇當然得分，為了不讓他專美於前，反映出自己無能，當然就是趁機酸蔣、打蔣，就算是阿Q式的「精神勝利法」，也能讓同溫層自嗨一下。

其次，這是一種很明顯見不得別人好的「酸葡萄心態」，既然綠營做不到兩岸互動，蔣做得到，綠當然就不高興了！綠因為軍演順勢打蔣，蔣又因為軍演批對岸，綠不只可挑撥國共互動，打掉藍軍兩岸溝通能力的相對優勢，更可順勢在台灣社會持續擴大仇中的氛圍。

民進黨立委吳思瑤。（資料照／中天新聞）

第三，綠營當然也可以順勢強化宣傳「抗中」的合理性，結合總統賴清德日前媒體節目的訪談，強化自己的主場優勢，烘托上兆國防預算的合理性，向在野黨施壓，向美國表態，

最後一點，綠軍還可以質疑國民黨批判對岸軍演的力道太弱，再貼「中共同路人」標籤，呼應賴清德所稱「在野路線就是一中同表」的論述，並結合之前小紅書封禁一年，國安法、兩岸人民關係條例公務員赴陸等法規修嚴，進一步打「抗中組合拳」。

鈕則勳認為，綠營即便可藉此政治操作，但或許該轉念思考，蔣萬安持續舉辦雙城論壇，民進黨政府應該感謝並珍惜，而非批評、質疑或貼標，畢竟綠營無力處理兩岸關係，唯一的官方溝通管道只剩雙層論壇，等於是最後的安全閥與煞車皮。

文化大學廣告系教授鈕則勳。（翻攝自鈕則勳YT頻道）

鈕則勳更坦言，其實藍軍大可兩手一攤，讓賴與綠營去玩，根本不用扮演什麼安全閥或煞車皮，或許只有如此才更能讓中間選民看破綠營手腳。

延伸閱讀

解放軍圍台軍演第2天！賴清德：不升高衝突但也絕不退讓

影/解放軍圍台軍演下令立即射擊！美售台「海馬士」遭重點鎖定

總預算卡關誰的錯？柯志恩：3把鑰匙在賴清德、卓榮泰手中