陸圍台軍演綠酸蔣萬安 詹為元反嗆：心中只有政治沒人民

解放軍今天（29日）宣布展開「正義使命-2025」演習，演習範圍涵蓋台灣周邊海空域，綠營開酸台北市長蔣萬安去了雙城論壇卻帶回軍演。國民黨台北市議員詹為元反嗆，蔣萬安希望降低兩岸衝突，但綠營看到軍演卻沾沾自喜，「把自己的政治利益放在人民的安全利益之前，心中只有政治卻沒有人民」。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

詹為元表示，兩岸之間本來就是透過層層堆疊的交流來增加彼此互信基礎，過去國民黨馬英九執政的時候兩岸交流頻繁，彼此互信及信賴基礎都比較高。而輪到民進黨執政的時候因為他們的一意孤行，讓所有交流幾乎都中斷了。而雙城論壇，成為了兩岸之間命懸一線的唯一溝通管道。但雙城論壇畢竟是城市跟地方的交流，所以兩岸之間和平，還是有賴中央跟地方政府共同合作，彼此一起努力的透過溝通交流來讓台海更穩定。

廣告 廣告

詹為元。（圖／中天新聞）

詹為元指出，蔣萬安這一次到上海參加雙城論壇，國民黨努力的希望透過溝通的方式，來降低兩岸的衝突，增加彼此信賴穩定的基礎。但民進黨朋友看到環台軍演卻沾沾自喜，拍手叫好大酸蔣萬安去了雙城論壇卻帶回軍演的大禮物，把自己的政治利益放在人民的安全利益之前，心中只有政治卻沒有人民。

大陸軍方發布本次演習「圍島鏈條越勒越緊」的宣傳影片。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

詹為元說，兩岸之間不是本來就應該盡全力的努力維持和平嗎？蔣萬安此行也維持對等與尊嚴，不懂他做錯了什麼事，「努力付出的人被訕笑，而煽風點火的人卻成為振振有詞的詆毀者！？」

延伸閱讀

解放軍圍台演習 揭仲：嚇阻外力干預大陸攻台的強力表態

陸「正義使命」軍演 卓榮泰：嚴厲要求中共當局停止所有演習

解放軍無預警圍台演習 國防部罕見迅速公布監控畫面