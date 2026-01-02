陸圍台軍演辦惜別餐會惹議 管碧玲再發長文：都坦然接受

海委會主委管碧玲。（資料照／姚志平攝）

解放軍日前實施「正義使命－2025」圍台軍演，卻傳出軍演還未完全平息期間，海委會主委管碧玲在去年12月31日晚間晚上與多名海巡官員餐敘，引發基層不滿。管在昨（1日）中午發文坦承是辦「惜別餐會」，也強調軍演期間，即使餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，沒有絲毫鬆懈，對於造成媒體負面形象，深感抱歉。晚間她更再度發出一篇長文指出，「批評者所言我都坦然接受，支持鼓勵者所言，我在此鄭重表達感謝！」

廣告 廣告

管碧玲昨日中午在臉書發文回應，坦承該聚會為「惜別餐會」，對於造成社會負面觀感深感抱歉，任何批評她都虛心接受，若有任何課責，由她1人承擔。她並說，餐敘為惜別性質，餐敘是為了歡送副主委黃向文、海巡署分署長陳泗川，2人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。

到了晚間，管碧玲又PO出另一篇長文表示，「惜別會餐敘的事，我為負面新聞致歉後，悉心聽取各方回饋，批評者所言我都坦然接受，支持鼓勵者所言，我在此鄭重表達感謝！」她並說，各項回饋意見無法一一答覆，但是特別感謝有海巡眷屬來相挺，也特別看到游毓蘭委員超越黨派來支持安慰；另外陳方隅教授反對她道歉，也有所指教，因此回覆了他們三位，更進一步表達了自己用道歉來承擔此事的緣由。

至於面對外界質疑，管碧玲說，其實1日早上開始，持續在關心海巡署與海保署應變海難的事，運載2萬7千噸石膏的貨輪失去動力，拖帶它的引水船斷纜、擱淺、棄船，船員1人受傷4人受困，海巡吊掛部隊與空勤直升機吊掛救援五人，海保署啟動防污機制，海巡的日常就是這樣，無論前方後方，不分長官基層，甚至包括眷屬作為後盾，我們都一條心，不斷電守護著！「讓海巡維持驕傲感、責任感，維持高昂士氣，是我最重視的。所以，我迅速道歉，獨自一人吸收唇刀舌箭，然後，全員堅守崗位，繼續埋頭苦幹！」

【看原文連結】