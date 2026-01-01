陸圍台軍演！管碧玲認吃「五星級大餐」 賴士葆轟：不會看日子的白目

解放軍日前圍台軍演，有媒體爆出海委會主委管碧玲以及海巡官員昨在高雄五星級亞洲新灣區「晶綺盛宴」辦餐會，引發議論。對此，國民黨立委賴士葆痛批，國軍召回枕戈待旦，結果海巡去吃喝宴樂，溫水煮青蛙正是講這些不會看日子的白目！

解放軍日前圍台軍演，有媒體爆出管碧玲以及海巡官員昨在高雄辦餐會，引發議論。（圖/資料照）

管碧玲以及海巡官員昨（12月31日）在高雄辦餐會，由於時間點剛好在解放軍圍台軍演之時，引發外界怒火。對此，管碧玲今天（1日）在臉書7點回應，表示未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受，並對「造成媒體負面形象，深感抱歉」。

管碧玲日前才在臉書秀海巡艦艇國旗飄揚照，稱海巡才是台海唯一執法者。（圖取自管碧玲臉書）

賴士葆痛批，國軍召回枕戈待旦，據了解至少待命到週末，火箭彈已打到家門口，陸軍也因軍演取消餐會，沒想到海巡署在此緊張時刻，每桌上萬開惜別趴，管碧玲甚至要求幹部都要到。

賴士葆怒轟管碧玲，一邊說自己是台灣海域唯一的執法者，使命卻丟給國軍，海巡去吃喝宴樂，溫水煮青蛙正是講這些不會看日子的白目！

