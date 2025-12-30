陸圍台軍演！飛機上目擊「密集光點」 網：漁船還是軍艦

大陸解放軍29日在台灣周邊實施針對性軍事演習，就在軍演展開當晚，一名搭乘廉航從韓國返台的網友在飛機上目擊台灣西北方海域出現大量光點，這些光點後方還能清楚看見城市燈火，他將照片上傳至PTT八卦板後引發熱烈討論。

大陸解放軍實施圍台軍演及實彈射擊。（示意圖／CCTV+）

該名網友表示，由於機上沒有網路無法即時確認位置，只能先將畫面拍攝下來。當飛機持續飛行沒多久，手機便偵測到已經返回台灣境內，這讓他驚覺拍攝到的光點位置就位於台灣西北方海域，因此緊張地在PTT論壇詢問「這些亮亮的是漁船嗎？」

多數網友認為，這些光點應該是捕魚船隻，「應該是漁船吧，軍艦開這麼亮給你看幹嘛」、「會開這麼亮的燈，應該是捕魚的」。也有網友表示「漁船才會開這麼亮，軍艦開這樣是怕敵人看不到嗎」、「理論上是漁船，只要晚上搭飛機通常都看得到」。

不過，部分網友提出質疑，有人回憶「30年前在金門打防護射擊，海上就是一整排對岸漁船」、「這些真的是漁船？解放軍宣布軍演，飛機都要停飛了，結果一堆漁船還敢出海喔」、「以澎湖來說，小卷最晚應該只到10月就捕完了，現在真的還有小卷嗎」。

