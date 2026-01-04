陸圍台軍演14海警船大動員 美智庫：凸顯「執法」扮要角

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）日前發布解放軍「正義使命-2025」圍台軍演特別報告，稱此次演習未動用航母，卻部署多達14艘海警船，其目的意在演練大規模封鎖行動中部分環節，並凸顯海警「執法」將在孤立台灣中扮演要角。

東部戰區29日起開展「正義使命-2025」圍台軍演。（圖／翻攝央視新聞）

報告指出，「正義使命-2025」演習模擬了對台灣主要港口城市的封鎖以及對台灣能源進口的攔截。這次演習中，大陸海警出動14艘艦艇，顯示海警將在對台灣的封鎖或隔離中扮演重要角色，海警很可能在封鎖期間攔截非軍用船隻，以「執法」行動為幌子，營造行動的合法性。

文中分析，大陸海警參與，與解放軍自2024年5月以來大規模封鎖演習作法相符，此次採取「海軍與海警協同」戰術模式，類似其在南海的一貫手法，即利用海警船攔截台灣商業與非軍事公務船，藉此宣稱是「執法行動」而非戰爭行為，企圖在國際輿論上降低外國干預的正當性；而解放軍海軍艦艇則在外圍負責「反介入／區域拒止」（A2/AD），阻擋美日等國援軍。

我海巡馬祖隊PP-10082艇應對大陸海警船。（圖／海巡署提供）

報告進一步指出，此次演習還演練了與入侵台灣相關的活動，包括空中和兩棲攻擊以及遠程火箭射擊。動用具備高度精準打擊、反潛與反艦能力的兵力，並演練反介入作戰，以支援解放軍對台封鎖行動；這次演習很可能僅是解放軍旨在孤立台灣、阻止台灣獲得援助的更大規模、多領域行動中的一環。

值得注意的是，「正義使命-2025」演習中沒有出現任何大陸海軍航空母艦，而這些航母先前曾參與過圍繞台灣的演習；另外常規航母護航艦艇055型驅逐艦也未參與。在台海緊張局勢下，上述艦艇或於遠程作戰中使用，組織航母艦戰鬥群作為西太平洋封鎖線的外圍防線，阻止美國或其他盟友干預，並威脅美國在太平洋的海上交通線。

該報告文末示警，解放軍每次圍台演習，皆有助提升迅速執行將台灣置於大陸控制之下的計劃能力，台美軍事規畫人員應從整體封鎖演習系列來評估解放軍行動。若允許諸如「正義使命-2025」這類演習阻止美國對台軍事與政治支持，只會助長北京膽量，並鼓勵其進一步採取侵略行為。

