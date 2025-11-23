陸在渤海海峽、黃海北部軍演 專家曝「沒射擊通報」：別擔心

日本首相高市早苗日前在國會答詢時有關「台灣有事」的言論引發中日關係惡化，大陸更在17日宣布，自18日起於黃海南部展開為期8天的實彈射擊，而在今（23）日，大連海事局發佈航行警告，宣布渤海海峽黃海北部執行為期2周的軍事任務。對此，中華戰略學會資深研究員張競點出，此區域經常管制，並無特殊之處，且沒有射擊通報，「砲不響彈不飛，別擔心」。

據大陸海事局官網23日消息，大連海事局發佈航行警告，遼航警495／25，渤海海峽黃海北部，自11月23日16時至12月7日16時，在38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E諸點連線範圍內執行軍事任務，禁止駛入。

張競今天在臉書發文，上傳多張Google地圖「38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E」等座標位置的截圖，並且寫道，此處經常管制，並無特殊之處，而且沒有射擊通報，「砲不響彈不飛，別擔心」。

大陸17日已在黃海中部部分海域進行3天實彈射擊，隔日又宣佈自18日至25日，每天上午8時至下午6時，在黃海南部部分區域持續實彈演訓。根據公告區域座標，新增演習海域位於江蘇連雲港東北外海約30公里處，距離日本最近離島約870公里，距九州本島亦僅約900至1000公里，被視為對東京施壓意味濃厚。

