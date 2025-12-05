陸培育鑽石市場規模暴跌52% 企業轉攻半導體散熱應用

大陸胖東來推出的「小方糖戒指」在社群平台引發熱議，這款售價169元人民幣（約750元新台幣）起、材質為合成碳化矽的飾品被網友稱為「1克拉鑽戒平替」，相關話題登上熱搜。然而在討論熱潮背後，卻揭露了鑽石市場的殘酷真相——傳統鑽石的保值神話正在破滅。

消費者分享當時購買紀錄。（圖／翻攝《封面新聞》）

《封面新聞》4日報導，成都市民李女士十年前花費10萬元人民幣（約44萬元新台幣）購買的一克拉鑽戒，如今諮詢多家回收商後得到的最高估價僅3萬元人民幣（約13萬元新台幣）。類似案例在社交平台上不斷出現，有消費者分享十年前花費1.4萬元人民幣（約6萬元新台幣）購買的鑽戒，現在回收價僅為80元人民幣（約350元新台幣）。一位安徽女子十年前花費1.8萬元人民幣（約8萬元新台幣）購買的鑽戒，如今僅能獲得180元人民幣（約800元新台幣）回收價，貶值幅度高達99%。在四川西昌，一位34歲女子發現自己十年前花費1.4萬元人民幣（約6.1萬元新台幣）購買的兩枚婚戒，如今加起來賣不到200元人民幣（約880元新台幣）。

若時間倒回2012年，當時黃金價格約為每克338元人民幣（約1500元新台幣），若花費1.8萬元人民幣（約8萬元新台幣）購入黃金，如今約能賣超4.5萬元人民幣（約20萬元新台幣）；而同價值的鑽石如今只能換回千元左右。「早知道這樣，當初真不如買黃金了」成為不少消費者的共同感嘆。

大陸培育鑽石相關企業成立年限分布圖。（圖／翻攝《封面新聞》）

培育鑽石市場同樣面臨寒冬。根據貝恩諮詢的《2025全球鑽石報告》，培育鑽石裸石市場規模大幅縮水52%。企查查數據顯示，大陸現存培育鑽石相關企業873家，近六成是成立10年以上的老牌企業，多集中在華中地區和華東地區，分別佔比33.91%和29.55%。新企業註冊量顯疲態，2024年僅新增15家，今年以來更是只有7家。

面對市場變化，傳統企業開始轉型。人造金剛石龍頭企業黃河旋風2025年4月宣布投資1000萬元人民幣（約4400萬元新台幣）設立全資子公司蓮熠鑽石（河南）有限公司，正式進軍珠寶首飾製造、批發和零售領域。該公司2021年至2023年間營業收入從26.52億元人民幣（約117億元新台幣）下滑至15.75億元人民幣（約70億元新台幣），歸母淨利潤更是從盈利4302萬元人民幣（約1.9億元新台幣）轉為虧損7.98億元人民幣（約35億元新台幣）。

大陸培育鑽石相關企業存量–地區分布圖。（圖／翻攝《封面新聞》）

資本市場仍有信心。2022年8月，可持續新奢珠寶品牌ANOTA完成由梅花創投獨家投資的種子輪融資。梅花創投創始合夥人吳世春表示：「培育鑽石賽道是我們重點關注的新科技與日常消費深度結合的方向，這是一個萬億大賽道。」

產業轉型的另一條路徑是向高科技應用領域拓展，2025年9月，A股培育鑽石板塊顯著走強，黃河旋風強勢封漲停，力量鑽石等多支個股跟漲。此輪市場波動的核心驅動力並非來自傳統珠寶消費領域，而是源於金剛石材料在半導體產業中的突破性應用前景。數據顯示，2025年培育鑽石市場需求結構正發生根本性變化，工業級應用佔比提升至45%，其中半導體領域需求同比增長超過60%。隨著5G基站建設和新能源汽車普及，金剛石基材的散熱效率較傳統材料提升3至5倍，直接推動頭部企業的擴產計畫。

消費市場的態度變化顯而易見，曾經被視為愛情象徵的鑽石，正從情感消費品轉變為工業材料。 行業的未來似乎不在於如何講好下一個「鑽石恒久遠」的故事，而在於它能為新能源汽車的逆變器解決多少散熱問題，或為5G基站的射頻模塊提升多少效率。

