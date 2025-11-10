陸外交官嗆高市早苗「砍下骯髒腦袋」 日本強烈抗議

日本首相高市早苗表示，一旦台灣有事，並且伴隨對方使用武力，日本可能使用「集體自衛權」，引發大陸外交官薛劍發了一篇帶有侮辱性質的貼文。日本事後嚴重抗議，不過薛劍之前已經刪文。

日本首相高市早苗日前表示，如果「台灣有事」，伴隨著大陸方面使用武力，可能構成危機事態，日本將行使集體自衛權。而大陸駐大阪總領事薛劍，8日在社群轉發相關新聞，並且出言不遜，引發日本政府強烈抗議，揚言「砍下骯髒腦袋」，這篇對高市不禮貌的文章，已經被刪除。（葉柏毅報導）

據日本媒體報導，高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」，也就是台灣發生緊急狀況，並且對方在使用武力的背景下，有可能構成日本「安全保障法」中的「存亡危機事態」，日本有可能使用集體自衛權。

而薛劍8日在社群平台「X」，轉發了一篇朝日新聞對高市相關發言的報導，並且在評論中寫道「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫地斬掉。你們做好覺悟了嗎？」文末還附上一個憤怒的表情符號。

日本每日新聞報導，一名日本官員10日上午透露，日本政府強烈抗議薛劍的言論，但這篇貼文，在台北時間9日晚間6點半已經找不到，媒體致電大陸駐大阪總領事館，但未能取得回應。日本每日新聞則指，薛劍似乎已經刪文。