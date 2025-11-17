陸外交官提聯合國憲章「敵國條款」 郭正亮驚曝日本可能下場

日本首相高市早苗在7日針對「臺灣有事」議題，指出「若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，我認為這有可能構成存立危機事態。」對此，大陸駐大阪總領事薛劍批評，此不但違反《中日和平友好條約》，更徹底忘記《聯合國憲章》的「敵國條款」。郭正亮解讀，聯合國憲章第53條明文規定，戰敗國一旦違反承諾，同盟國四強即中美英蘇得不經安理會決議，對日本採取行動。

根據日本《朝日新聞》7日報導，日本首相高市早苗在7日的眾議院預算委員會上，針對「臺灣有事」議題，被問及是否屬於《安全保障法制》中可行使集體自衛權的「存立危機事態」？她回答稱：「若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，我認為這有可能構成存立危機事態。」

大陸駐大阪總領事薛劍針對高市早苗7日在國會答辯時的「台灣有事」言論，8日在X（原推特）上用個人帳號用日文表示，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎！」

薛劍9日已刪除該貼文，但仍繼續發文，稱「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」、「台灣有事就是日本有事，是日本部分愚蠢政治家選擇的死亡之路」，並表示「這是違反作為戰敗國應該履行的義務」，不但違反《中日和平友好條約》，更徹底忘記《聯合國憲章》的「敵國條款」。

前立委郭正亮17日在《亮點交鋒》指出，1945年中華民國可以在日本駐軍，但蔣中正忙著把中國大陸境內200萬日軍送回日本，隨後爆發內戰，蔣中正沒有時間派軍隊駐日本。

郭正亮解讀，聯合國憲章第53條明文規定，戰敗國一旦違反承諾，同盟國四強即中美英蘇得不經安理會決議，對日本採取行動。因此，中國大陸當然可以根據聯合國憲章行事。

