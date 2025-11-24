陸外交突圍 德英韓高層將到訪

在陸、美關係和緩，但與日本關係急轉直下之際，大陸外交正趁著全球政經版圖加速重組，迎來新一輪「集中突圍」，包括德國、英國、韓國等多國高層相繼釋出訪陸意願，若再加計美國總統川普已預告明年4月將訪大陸，大陸明年上半年的外交情勢，可謂「鬧熱滾滾」。

在南非約翰尼斯堡舉行的G20峰會上，德國總理梅爾茨23日與大陸國務院總理李強雙邊會晤後證實，其訪陸行程將於明年初成行。李強表示，陸德兩國應該加強戰略溝通、相互尊重彼此核心利益，並呼籲德方以務實姿態推進在新能源、智慧製造、生物醫藥及氫能等新興領域的合作；梅爾茨強調，大陸是德國重要的貿易夥伴，也希望北京在俄烏戰爭上，發揮更大影響力。

德國財長克林拜耳近期訪陸時亦指出，陸方釋出希望擴大經貿合作的明確訊號。儘管德陸在產業及地緣政治等議題上仍存有分歧，但雙方經貿連結緊密，梅爾茨此次訪問便被視為兩國在管理分歧、深化合作的關鍵起點。

另一個關鍵訊號來自倫敦。英國《泰晤士報》報導，首相施凱爾已從軍情五處、軍情六處獲得正面評估，可望在下月正式批准大陸駐英新館舍規畫案，結束長達7年的政治拉鋸。新館舍位於原皇家造幣廠，建成後將成為歐洲規模最大的大陸使館設施。工黨政府上任後積極尋求改善與大陸關係，施凱爾傳出有意明年1月底訪陸。

至於韓國總統李在明在G20期間與李強會面時明確表態，希望早日赴北京與大陸國家主席習近平直接會面，並強調要強化雙方政治互信。

李在明表示，上月兩國元首在APEC慶州峰會的互動，已為關係回暖奠定基礎，應以此推動更廣泛的合作；李強回應，陸、韓應從長遠角度，推動兩國關係穩步發展。

在國際外交回暖之際，北京與東京的角力持續升高。大陸外交部發言人毛寧24日直言，目前「不具備舉行中日韓領導人會議的條件」，並批評日方反覆聲稱「一貫立場」卻內容語焉不詳、行動上不斷越線，是在掏空一個中國原則。

更引發北京強烈反彈的是，日本擬在鄰近台灣的西南諸島部署進攻性武器。毛寧警告，這一動向刻意挑動軍事對立、極其危險，周邊國家及國際社會都應高度警惕。

在區域安全議題升溫的背景下，大陸多地民兵近期同步展開實戰化訓練，凸顯北京在加強國防動員與基層武裝力量建設上的持續部署。