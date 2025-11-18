陸外交部提出解決「台灣有事論」要求：收回言論、認偏糾錯

大陸外交部發言人毛寧表示，中方對於日方的「台灣有事論」風波，要求很簡單：收回言論，並深刻反省。

中日兩國近來因為「台灣有事論」，陷入外交僵局，兩國外交官員今（18）日在北京舉行磋商。大陸外交部也在下午的記者會中，表明中方對日方的要求，是要日方「收回錯誤言論，認偏糾錯，給中國人民一個明確的交代」。

大陸外交部發言人毛寧表示，中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗「公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政」，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，破壞了中日關係的政治基礎。

毛寧強調，中方維護核心利益，以及捍衛國際正義的立場，沒有絲毫改變。中方要求，日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。