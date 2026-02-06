陸外交部籲立陶宛：回到恪守一個中國原則的正確軌道

立陶宛新任總理魯吉尼涅日前表示先前維爾紐斯方面允許台北方面在首都設立「台灣代表處」是錯誤，北京方面今日喊話立陶宛，儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為「中立關係」的正常化積累條件。

大陸外交部發言人林劍6日下午在記者會上面對路透記者提問魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前表示，當年立陶宛允許台灣在其首都維爾紐斯設立「台灣代表處」是一個戰略錯誤，大陸是否考慮恢復與立陶宛的全面外交關係、需要滿足哪些條件時，做出回應。

廣告 廣告

林劍表示，大陸已經多次就「中立關係」表明立場。大陸同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，「回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中立關係的正常化積累條件」。

【看原文連結】

更多udn報導

扔浴室腳踏墊最正確決定 主婦用它取代獲3好處

他尾牙抽中365張饗食天堂餐券 網見價格：賺翻

玉女歌手嫁養豬大戶神隱30年 自爆瘋狂蜜月行程

社宅淪跑車俱樂部？網嘆有錢人爽住 內行曝盲點