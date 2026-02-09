陸外交部評日本大選：勿在歷史與台灣問題上挑戰中方底線

大陸外交部發言人林劍表示，日本極右翼勢力，不要在歷史及台灣問題上，挑戰中方底線。

大陸外交部發言人林劍，今（9）日在例行記者會中，評論日本眾議院結果時，敦促日本執政當局不要「重蹈軍國主義覆轍」，並且應嚴格恪守中日四個政治文件，而不是對大陸「背信棄義」。（葉柏毅報導）

林劍表示，日本國內選舉是日本內政，不過日本這次選舉反映出的深層結構性問題及思潮動向趨勢，值得日本各界有識之士及國際社會深思。林劍並表示：「殷鑑不遠，不可不察。」

林劍表示，日本極右翼勢力，如果因為一時選舉的得意，而誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民抵制，與國際社會迎頭痛擊。中方的對日政策，保持高度穩定性與連續性，不會因為日本某一次選舉的結果而改變。

林劍進一步強調，中方再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。同時也呼籲日方，不要在歷史與台灣問題上，挑戰中方底線。