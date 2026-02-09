陸外交部：參拜靖國 重犯二戰罪責

大陸外交部9日例行記者會上，被問及陸方對日實施強硬立場，對日本眾議院改選結果產生影響。大陸外交部發言人林劍表示，陸方從不干涉別國內政，也堅決反對任何干涉中國內政、侵害中國核心利益。至於日相高市早苗聲稱努力營造能參拜靖國神社的環境，林劍強調，「忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。」

日本眾議院8日改選，9日結果出爐，高市早苗率領自民黨以壓倒性得票勝出，拿下超過2／3的316席、超過修憲門檻。此結果是否涉及大陸官方施壓造成反彈？林劍表示，陸方從不干涉別國內政，也堅決反對任何干涉中國內政、侵害中國核心利益、違背國際法和國際關係基本準則、破壞地區和平穩定的錯誤言行。

林劍指出，大陸對日政策是明確、穩定、連續的。無論日本領導人是誰，無論是哪個政黨執政，都必須恪守中日四個政治文件，以及日本和平憲法，履行自身承諾和國際義務。

另就高市早苗8日說「正努力營造一個能夠實現參拜的環境。」林劍表示，靖國神社是日本軍國主義對外侵略的精神工具和象徵，供奉14名甲級戰犯。靖國神社問題的實質是日本能否正確認識、深刻反省侵略歷史，事關人類良知、中日關係政治基礎，和日本的國家信譽。

「忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。」林劍指出，今年是東京審判開庭80周年，在這個特殊年分，日本更應正視反省侵略歷史，在靖國神社等問題上謹言慎行，以實際行動與軍國主義徹底切割。

面對近期中日關係低迷，中國軍網微信公眾號8日發布《他們的勾當——警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》文章，點名日本男子桌球選手張本智和、知名動漫IP《名偵探柯南》與「寶可夢」，呼籲警惕日本軍國主義在文體領域的滲透。

稍早寶可夢官網發布消息，計畫於1月31日在靖國神社舉辦相關活動而遭到陸方批評；《名偵探柯南》則與因為辱華被封殺的《我的英雄學院》有商業聯動遭到抨擊。