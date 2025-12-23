陸外送員爆大規模示威衝突！ 聚集飆車鳴笛抗議

大陸有外送員和社區保全起衝突後，引發大規模示威衝突，多家外送平台騎手聚集飆車鳴笛抗議。（圖／TikTok）

湖南省長沙市近日爆發大規模外送員抗議事件，起因是一名美團外賣的外送員在送餐進入社區時遭保全攔阻，雙方發生肢體衝突。這段衝突畫面被上傳到外送員群組後，迅速引發共鳴，導致數百名來自各家外送平台的騎士聚集到事發社區聲援。抗議者以騎車繞行、按喇叭、閃大燈等方式表達不滿，場面一度十分混亂。當地警方最終出動大批特警與民警到場驅離，但部分外送員仍持續抗議行動。

大陸有外送員和社區保全起衝突後，引發大規模示威衝突，多家外送平台騎手聚集飆車鳴笛抗議。（圖／TikTok）

事件起源於22日，一名美團外賣的外送員因欲送餐進入社區時被保全攔下，當外送員試圖強行進入時，雙方爆發肢體衝突。有民眾拍下現場畫面，可聽見旁觀者表示情況可能會演變成打鬥。這段衝突影片被上傳到外送員群組後，短時間內就吸引了大批外送員趕到現場支援，人數估計至少有上百人。

抗議活動從白天持續到深夜，外送員們聚集在社區前的十字路口，騎著電動機車在馬路中間繞圈，不斷按喇叭、閃大燈，並高聲喊叫。有民眾拍攝的影片顯示，社區門口擠滿了來自各家外送平台的騎士，他們要求社區保全出面對質。

隨著抗議規模不斷擴大，當地警方派出大批特警和民警到場處理。有民眾拍下警方到場的畫面並表示「來了，來了，開始打壓了」。即使警方已經到場，仍有部分外送員繼續騎車跟在警車後方按喇叭表達不滿。

據現場民眾表示，抗議期間附近路燈曾一度被切斷，有民眾在現場開直播時也突然被中斷。此外，有人發現當定位在這個社區時，美團APP會顯示「無法提供配送服務，詳細請聯絡客服」的訊息。值得注意的是，這起事件的相關影片和資訊已在大陸主要搜尋引擎上消失，輸入相關關鍵字也找不到結果。目前官方尚未就此事發表任何聲明，僅在國際版抖音TikTok上還能找到相關影片。

