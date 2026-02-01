陸外長王毅示警「世界倒退回叢林法則」 籲實踐安理會理事國責任

記者高珞曦／綜合報導

大陸外交部長王毅1日會見俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu），王毅示警，世界正面臨到退回「叢林法則」的險境，大陸、俄國作為聯合國安理會常任理事國，有責任實踐真正的多邊主義。

陸外長王毅（右）會見俄羅斯聯邦安全會議祕書紹伊古，並表示中俄作為聯合國安理會常任理事國，有責任實踐真正的多邊主義 。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

據陸外交部官網，王毅1日向紹伊古表示，當前世界變亂交織，二戰後的國際秩序與國際關係準則遭受嚴重衝擊，世界面臨倒退回「叢林法則」的現實危險。中俄作為世界大國、聯合國安理會常任理事國，有責任有義務踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，倡導平等有序的世界多極化，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

而中俄彼此互為最大鄰國，以及新時代全面戰略協作伙伴，應在兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，中方願同俄方落實兩國元首重要共識，加強戰略溝通，並深化戰略協作，推動中俄關係在新的1年開創新局。

紹伊古則說，2026年是《俄中睦鄰友好條約》簽署25周年，年初以來全球風雲變幻，安全焦點問題頻發，俄方始終恪守一個中國原則，密切關注敵對勢力破壞台海穩定動向，堅決反對日本加速「再軍事化」圖謀。俄國願與中方繼續堅定相互支持，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊機制內合作，共同維護俄中關係高水準發展趨勢，推動構建更加公正合理的多極化世界和歐亞大陸不可分割的安全架構。雙方也就各種國際和地區問題深入進行戰略溝通。

