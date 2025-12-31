陸外長王毅聲稱：越來越多國家「支持中國統一」

大陸外長王毅宣稱，世界上有越來越多國家堅持一中原則、反對台獨，並支持中國統一。

就在中共解放軍舉行對台軍演之際，大陸外長王毅昨（30）日在一場演講當中聲稱，有越來越多國家，和中國站在一起，承認台灣是中國的領土，明確反對台獨，支持中國的統一大業。（葉柏毅報導）

王毅在這場「2025年國際形勢與中國外交研討會」開幕式中發表演講。王毅首先就重申，台灣問題是中國內政，是中國「核心利益中的核心」，也是「絕對不容逾越的紅線」。王毅也強調，針對台獨勢力的不斷挑釁，以及美國大規模對台軍售，中方當然要堅決反對、有力反制。

王毅也表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，中美兩國的戰略選擇，影響世界歷史的演進方向。在這一年來，中方堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發，看待和處理對美關係，在重大原則問題上立場堅定、態度鮮明，在涉及中國核心利益的問題上針鋒相對、寸步不讓，同時與美方接觸對話、尋求合作，推動美方理性客觀看待中國，通過協商對話，解決雙方分歧。

王毅並強調，今年是台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一，是必須完成的歷史使命。世界上有越來越多國家和中國站在一起，不僅堅持一中原則，承認台灣是中國的領土，還明確反對一切台獨分裂行徑，支持中國統一大業。任何企圖阻擋這一歷史大勢的倒行逆施，都必將以失敗告終。