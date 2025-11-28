陸多家手機介面110標註為「匪警」引質疑 品牌方回應

近日，大陸有民眾發現多家手機品牌的「緊急呼叫」界面中，110的備註為「匪警」，認為該備註容易產生歧義，懷疑手機廠商是否標錯。多家手機品牌回應表示，「匪警」標注沒有錯，官方是這麼寫的，這樣是為了與火警等其他報警電話作區分，讓人們遇到緊急情況能更快地分辨和反應。

大陸多家手機品牌緊急呼叫電話介面中110顯示為「匪警」。（圖／翻攝《紅星新聞》）

據《紅星新聞》27日引述《頂端新聞》報導，除榮耀手機外，部分主流手機品牌，如魅族、華為等品牌手機的「緊急呼叫」界面，110也被備註為「匪警」。而蘋果、紅米、OPPO、vivo品牌手機分別將110備註為警務、報警、報警求助電話、緊急電話。

《頂端新聞》記者分別致電魅族、華為、榮耀三個手機品牌的官方客服電話。魅族手機官方客服稱，「『匪警』的標注沒有錯，官方是這麼寫的。這樣是為了與火警等其他報警電話作區分，讓人們遇到緊急情況能更快地分辨和反應。」

華為手機官方客服表示，匪警是公眾遇到匪徒、搶劫或者盜竊等嚴重危害人身或財產安全的緊急情況下，可以向大陸公安機關報警的簡稱。「匪警」的表述可能源於過去對報警電話某種非正式的稱呼，實際上不只是遇到搶劫才能撥打。

一位不願具名的公安類大學法學專家對《頂端新聞》記者表示，「匪警」是對過去叫法的延續，沒有必要過度解讀。有人提出疑問，說明110機制很管用，公眾很信任。與此同時，公眾有事都撥打110，說明當前大陸各政府職能部門之間的職權法定做得還不夠好，職能分工還不是很明晰，其他政府部門對群眾的公共服務訴求的響應機制還不夠靈敏。

