陸大媽搭郵輪遊日「下船就落跑逾期未歸」 長崎市區遭警方逮捕

中日關係近來陷入緊張，北京已呼籲公民避免前往日本。不過，一名54歲的大陸籍女子近日搭乘國際郵輪赴日，在船隻停靠長崎港時下船觀光，卻未按時返回郵輪。她隔日在長崎市區被尋獲，警方立即以違反《出入國管理及難民認定法》將其逮捕。

一名搭乘郵輪前往日本的陸客逾期未歸，被警方逮捕。（示意圖，非當事郵輪／Pixabay）

根據日媒《NBC長崎放送》，警方指出，這名大陸籍女子職業與住所不詳。她於21日隨郵輪抵達長崎港，並獲得當日有效的「船舶觀光上岸許可」，允許她在當地觀光。然而，當郵輪預定於當日晚間9時離港時，工作人員發現該名陸女並未返回船上，懷疑她可能已經失蹤，隨即向警方報案。

警方22日在長崎市區內發現該名獨自一人的陸女，由於她已超過期限仍滯留日本，警方以違反《出入國管理及難民認定法》的嫌疑當場將其逮捕。據了解，該女子在接受警方調查時一直保持緘默，拒絕回應任何問題。

由於日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言引發北京強烈反應。大陸外交部和駐日大使館發布通知，呼籲公民近期避免赴日。大陸郵輪愛達地中海號19日因「客戶要求」放棄停靠宮古島平良港，郵輪公司聲稱，將嚴格遵守政府政策。

