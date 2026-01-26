陸夫妻吃完娃娃菜全身出血送ICU！竟是因包菜舊報紙染滅鼠藥
大陸浙江台州一對夫妻透過網路平台購買娃娃菜後食用，竟因「可滅鼠（Brodifacoum）」中毒雙雙送進加護病房。妻子楊女士在加護病房搶救一個多月才好轉，丈夫則出現全身出血、肺積水、呼吸衰竭等症狀。警方調查後鎖定毒源，發現商家為壓縮成本使用沾染殺鼠劑的舊報紙包裝蔬菜，導致有毒物質滲透污染。
綜合陸媒26日報導，楊女士表示，自己花費17元人民幣（約77元新台幣）網購8斤娃娃菜，送達當天晚上就煮來食用，當時身體就感到不適，隔天開始流鼻血。根據天台縣醫院1月7日提供的醫療證明書顯示，初步診斷楊女士與丈夫為殺鼠劑中毒，導致凝血功能障礙，仍需住院觀察。楊女士曾公開與店鋪客服的溝通紀錄，客服對於食品含有老鼠藥一事予以否認。
警方調查發現，包裹娃娃菜的舊報紙在回收儲存過程中沾染殺鼠劑，商家為壓縮成本使用這些報紙包裝，導致有毒物質滲透污染蔬菜。涉事商家隨後將商品下架並失聯，平台已提供店主資訊，警方正追查全鏈條責任。1月25日，記者在平台搜索發現該涉事店鋪目前已經註銷。
長沙市律師協會副會長劉研針對此次網購糾紛進行法律解讀。劉研表示，涉事商家違反《食品安全法》第34條，經營被有毒有害物質污染的食品，應承擔無過錯賠償責任，需賠償醫療費、護理費、誤工費、殘疾賠償金、精神損害撫慰金等全部損失，同時支付價款十倍或損失三倍的懲罰性賠償金，不足1000元按1000元人民幣（約4500元新台幣）計算。
劉研指出，商家為壓縮成本使用沾染溴鼠靈的舊報紙包裝娃娃菜，存在明顯過錯，適用懲罰性賠償，還面臨市場監管部門沒收違法所得、罰款、吊銷許可證等行政處罰。造成嚴重後果的情況下，可能涉嫌生產、銷售不符合安全標準的食品罪。網路交易平台需履行實名登記、許可證審查、信息公示等義務，若平台已提供商家真實資訊，則由商家承擔主要責任。消費者可選擇民事訴訟、行政投訴等方式維權。
