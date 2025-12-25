陸夫妻虛假報名公務員考試758次獲刑！原因竟只為嚇退競爭對手

大陸近期發生一起公務員考試舞弊案，一對夫妻為幫助他人減少競爭對手，利用非法購得的公民個資進行虛假報名，累計報名758次，非法獲利超過2.5萬元人民幣（約11.22萬元新台幣）。大陸裁判文書網12月10日公布一審刑事判決書，兩名被告因侵犯公民個人資訊罪分別獲判有期徒刑，但均宣告緩刑。

兩名被告因侵犯公民個人資訊罪分別獲判有期徒刑。 （示意圖／pexels）

《光明網》、《紅星新聞》報導，案件起因於2025年2月，某省公務員考試報名期間，一名考生填報資訊時發現自己的身分資訊遭他人盜用，導致無法正常報名，隨即向該省人事考試院舉報，隨後牽出一起侵犯公民個人資訊的案件。

據調查，男子李某為準備公務員考試，在培訓機構認識老師周某。2024年2月該省公務員考試報名啟動後，周某聯繫李某實施「注水」，也就是虛假報名刷人數，目的是讓特定崗位報名人數看起來很多，藉此嚇退部分競爭對手，並承諾承擔費用及支付報酬。

一對夫妻虛假報名刷人數，藉此嚇退部分考公競爭對手。 （示意圖／《新華社》）

李某隨後在電商平台聯繫從事遊戲推廣及平台註冊拉新業務的陳某，以每條5元至25元人民幣（約23元至112元新台幣）不等的價格購買已實名認證的帳號資訊。陳某透過某群組中一名暱稱「錢某某」的人，以112USTD虛擬幣購買5089套身分證實名資訊，再按李某要求完成該省人事考試網帳號註冊。2024年2月20日至24日期間，陳某累計出售748條實名帳號資訊，李某轉帳5214元人民幣（約2萬3400元新台幣）。

2025年2月該省公務員考試再次報名時，周某將需要注水的崗位資訊及每日注水人數告知李某。李某發現去年購買的帳號多數無法使用，再次向陳某購買1042條帳號資訊，轉帳22975元人民幣（約10萬3000元新台幣）。由於崗位資訊眾多，李某邀集妻子吳某某在電競館和酒店進行注水操作。經查，李某虛假報名330次，繳納報名費34150元人民幣（約15萬3200元新台幣）；吳某某虛假報名428次，繳納報名費49950元人民幣（約22萬4100元新台幣）。周某向李某支付費用及好處費132700元人民幣（約59萬5300元新台幣），扣除報名費及購買帳號費用後，夫妻倆非法獲利共計25625元人民幣（約11萬5000元新台幣）。

一對夫妻虛假報名刷人數，藉此嚇退部分考公競爭對手。 （示意圖／《新華社》）

2025年3月3日，李某經公安民警電話傳喚後到案；同月13日，陳某被公安民警抓獲。法院審理後認為，陳某違反國家規定向他人出售公民個人資訊，李某以其他方法非法獲取並向他人提供公民個人資訊，情節嚴重，均構成侵犯公民個人資訊罪。李某主動到案並如實供述犯罪事實，系自首；陳某到案後如實供述，系坦白；兩人均自願認罪認罰。李某另舉報他人販賣毒品經查證屬實，系立功。兩人到案後均退繳全部違法所得。

法院最終判決陳某有期徒刑1年、緩刑2年，並處罰金3萬元人民幣（約13.46萬元新台幣）；李某有期徒刑10個月、緩刑1年6個月，並處罰金3萬元人民幣（約13.46萬元新台幣）。兩人違法所得均予以沒收，上繳國庫。吳某某已決定不起訴，培訓機構老師周某則另案處理。

