陸女博流量編造小孩遭拐影片引恐慌 警方查證全是自導自演

大陸四川一名網路博主王某因發布虛構「自家孩子險遭人販子拐走」的影片內容，引發大量網友關注並造成當地居民恐慌，目前已遭公安機關依法處以行政處罰。警方調查後證實，影片中所有情節均為虛假擺拍。

綜合大陸媒體5日報導，王某發布的影片長達1分40秒，她在鏡頭前表示，「昨天我的娃兒差點遭人販子拐了，嚇得我真的是一晚上都沒睡著。我想了一下，我今天還是要把這個視頻發出來，驚醒一下各位家長。」隨後鏡頭轉向一名幾歲的女童，王某要求女孩講述經過。

影片中，女童描述稱，「我蹲著側對馬路耍。開來一個白車子，停在我旁邊，駕駛室那邊下來一個中年男人，戴著黑口罩、黑帽子，全身都穿著黑衣服，鞋也是黑色的，然後就伸起手過來想抱我。我嚇得愣了一下，就把所有東西拿起跑遠了。」這段內容迅速在網路上傳播，引起龍馬潭警方注意。

經警方調查，影片中講述「被拐」經歷的小朋友當日放學後，與同學一起直接乘坐家人的車輛離開，根本不存在影片中所描述的「拐騙」情節或相關可疑人員。相關知情人士透露，影片中所稱的白色車輛，其實就是王某家自己的車子，事發當日該女童直接上自家車離開，根本不存在女童口述的全身黑衣、頭戴帽子口罩的男子。

警方介入後，王某供述發布的影片內容為虛假擺拍。由於編造、傳播不實訊息擾亂公共秩序造成不良影響，王某已主動公開道歉並刪除影片。

「拐賣兒童」是公眾極為敏感的話題，這類虛假擺拍不僅擾亂公共安全秩序，還會透支社會善意，誤導公眾認知。近年來，在短影音平台上，已有多名博主為博取流量編造網路謠言，最終被公安機關依法查處。

根據大陸刑法、治安管理處罰法等相關法規，編造、故意傳播虛假訊息，擾亂公共秩序、危害公共利益者，輕則面臨警告、罰款、行政拘留等行政處罰，情節嚴重者可能還將面臨刑事責任。

