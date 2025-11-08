陸女婚後不孕以為月經不調竟查出男性XY染色體！經試管成功產女
大陸一名29歲王姓女子婚後三年未能懷孕，經檢查竟發現自身擁有男性染色體，經由醫療團隊協助，透過供卵試管嬰兒技術，最終成功生下健康女嬰，寫下醫學奇蹟。
《現代快報》報導，王女士自21歲起的月經需靠藥物維持，多年來夫妻倆一直以為不孕原因是月經不調。2020年，他們前往東部戰區總醫院生殖醫學科進行評估，結果令人震驚：外表、生理特徵均為女性的王女士，染色體核型結果竟是「46，XY」，這是典型的男性染色體。
「我當時完全蒙了，我是女人，我怎麼會是男性的染色體？」面對王女士的困惑，馬金召醫師解釋，王女士患有極為罕見的先天性性發育異常疾病。馬醫師用比喻說明：「胚胎發育成男性或女性的過程，好比一場精密的『施工』。染色體是『施工圖紙』，而關鍵的『施工信號』負責指揮。王女士雖有男性圖紙，但信號傳遞出現故障，導致性腺未能發育為睾丸，而是形成纖維條索狀組織，身體便自然沿著女性方向發育。」
這意味著王女士擁有女性內外生殖器，但因卵巢功能缺失，無法產生卵子並分泌必要激素，導致閉經和不孕。由於未成熟分化性腺易導致腫瘤發生，且潛在惡變機率隨年齡增長而提高，2020年12月，王女士接受「雙側附件切除術＋盆腔黏連鬆解術」。
術後檢測結果顯示嵌合型Y染色體丢失，嵌合比例約50%，診斷更正為：「45，X/46，XY」性發育異常（混合性性腺發育不良）。找到不孕原因後，醫療團隊為王女士制定詳盡治療方案，首先通過激素替代治療，幫助她建立規律月經週期，維持女性第二性徵，促進子宮發育。
由於王女士無法提供自身卵子，經充分溝通和倫理委員會批准，夫妻選擇供卵試管嬰兒技術。2022年1月實施人工內膜準備週期，移植1枚4BA囊胚，成功懷孕。2022年9月14日，王女士在當地醫院剖腹產下健康女嬰。
生殖醫學科陳莉主任表示：「這個成功案例展現了精準診斷在生殖醫學中的核心價值。生物學上的某些缺憾，可以用醫學科技來彌補，更可以用無私的愛來填滿。孩子雖然在遺傳上與母親無關，但在母親子宮裡孕育的十個月，以及未來一生將被給予的愛，早已超越了遺傳學的定義。」
延伸閱讀
MLB/假球案爆發！守護者2投手「故意壞球」詐賭 遭檢方起訴
MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」
MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害
其他人也在看
宋俊宏婦幼醫院33周年院慶 張善政：醫療傳承見證桃園幸福城市願景
桃園市長張善政9日下午前往平鎮區，出席「宋俊宏婦幼醫院 33 周年院慶」。張市長表示，婦幼醫院每天迎接新生命的誕生，象徵家庭的喜悅與希望；新成立的生殖醫學中心，更協助許多難以懷孕的家庭圓夢，讓愛的延續有了更多可能。他感謝全體醫護人員長期奉獻，雖然工作辛勞，卻能從迎接新生命的過程中獲得成就感與幸福感。張市長期盼，透過完善的醫療照護與友善環境，鼓勵更多年輕人勇於成家立業，讓桃園成為充滿希望與幸福的城市。張善政指出，宋俊宏婦幼醫院自創院以來，從婦產科、兒科起步，歷經三十餘年耕耘，見證桃園醫療環境的進步與市民健康的守護。宋俊宏院長白手起家，奠定醫院穩固基礎，如今由兒子接棒經營，兩代皆為婦產科醫師，展現專業與傳承，令人敬佩。衛生局表示，33年來，宋俊宏婦幼醫院深耕在地，秉持「以病人為中心、以專業為根本」的理念，提供婦幼健康照護、孕產安全及新生兒醫療等多元服務，見證醫療品質與服務水準持續精進。衛生局進一步指出，市府感謝醫院長期推動母嬰健康、產後照護及社區衛教等公共衛生工作，尤其在防疫期間，醫護團隊堅守崗位、無私奉獻，守護市民健康與安全，令人感動。未來市府將持續強化婦幼健康政策，推動更多友善家庭與生台灣好新聞 ・ 18 小時前
慢性骨髓性白血病不用接受高強度化療 標靶藥物有效控制
48歲的吳先生身體一向健康，日前與朋友進行健康檢查意外發現白血球...TCnews慈善新聞網 ・ 1 小時前
高鐵明起新制！提早搭車超過1小時沒換票不給過 1情況有彈性
[Newtalk新聞] 不少民眾搭乘高鐵時，因臨時變更行程，常會提前改搭其他班次自由座，若未換票，原本預訂的對號座位無法釋出，造成嚴重浪費。台灣高鐵公司宣布，自明天起，對號座旅客若要「提前超過1小時」搭乘列車，須先換票，否則將無法進站乘車，視情況有彈性權宜空間。 高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個，一年等同有72萬個空座位無法讓其他人購票使用，已嚴重影響有對號座需求者的權益。自明天10日起，高鐵旅客若提前超過1小時搭乘，必須先完成換票手續，否則無法通過閘門乘車。 高鐵公司表示，在實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，縮短旅客等候時間；持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購。此外，旅客若有個人特殊因素(如緊急醫療需求、家人突遭變故等)可主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。 依據《旅客運送契約》第17條，高鐵對號座車票限票面所載日期、車次及區間有效。高鐵公司指出，考量提前超過1小時的旅客通常有足夠時間辦理換票，因此此類情況將嚴格執行規定。但若旅客僅提前1小時內改搭其他班次自由座，仍有彈新頭殼 ・ 22 小時前
「正德佛堂」女出納盜領4545萬 犯行曝光只歸還79萬下場出爐
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 國內知名的「正德佛堂」一名王姓女出納，她在任職期間竟將佛堂當成私人金庫，2年多來以佛堂名義填寫109張空白支票，成功提領4545萬4474元，就在犯行曝光後，王女也坦承犯行，但只歸還79萬餘元；經高雄地院審理，法官將王女依偽造有價證券罪判刑8年，並沒收剩餘犯罪所得。 正德佛堂在全國各地、甚至國外皆有分院，旗下還有基金...匯流新聞網 ・ 20 小時前
快問快答！總統愛吃的全盤托出 賴清德籲用行動支持台灣豬
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導台灣豬肉在周末解禁、重回市場。賴清德總統今（8）日透過臉書釋出「快問快答」短片，把他愛吃的台灣豬肉特產一次說清楚，他...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《何戀》原班卡司超狂回歸歡樂升級 郭書瑤向姚淳耀應徵當女友
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】彼此影業將在2026年帶來全新四大影視企劃，為亞洲影劇界再度寫下輝煌篇章。互傳媒 ・ 5 天前
【本日焦點】鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間／補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低／蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間 2.補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低 3.蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」 4.史上最高！台積電運動會豪發15億大紅包 5.黃仁勳旋風訪台 魏哲家：他想要更多晶片Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 天前
《星光》女星小16歲國手尪「家暴又偷吃」 安歆澐心死斷7年婚姻
女星安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，並於2019年與小她16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚。不過之前安歆澐就曾在節目上吐露後悔結婚，男方酒後常動粗，且數次婚內出軌被她抓包，4月時男方更動手把她勒暈，兩人目前正在打離婚官司，安歆澐也說不會輕易原諒。自由時報 ・ 1 天前
北韓擊敗荷蘭奪U17女子世界盃冠軍 此項賽事完成二連霸
北韓在U17女子世界盃決賽中以3比0擊敗荷蘭，成功完成二連霸，並以隊史第四座冠軍創下新的紀錄。這場比賽於週六在摩洛哥拉巴...Go Goal 勁球網 ・ 19 小時前
足球》足協理事長王麟祥正式請辭 感謝任內團隊的共同努力
中華民國足球協會今天（8日）宣布理事長王麟祥正式請辭職務。足協表示，此次請辭主要出於健康考量，感謝理緯來體育台 ・ 1 天前
信義房屋社區一家 21年投5.2億 提案創新高
[NOWnews今日新聞]邁入第21年的信義房屋「社區一家計畫」，是由台灣民間企業打造，規模最大、歷時最長的社造創新計畫。在2023、2024連續兩年提案件數破千件後，今年再創新高，總提案數達1422...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
堰塞湖沖出郵局報廢郵筒！民撿回網拍「最高飆6000元」郵局急追回17座
花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前因「樺加沙」颱風暴雨溢流，洪水挾帶大量土石沖入光復、鳳林一帶，不僅造成民宅受損，光復郵局一批「待報廢郵筒」也被泥流掩埋。事後竟被民眾撿拾後上網販售，每個開價從2500元到6000元不等，甚至有數個標註「已售出」，引起外界質疑是否涉及盜賣郵政資產。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才升格當爸！金鐘男星突宣布「拋家棄女」公開現身：在台灣很賺錢
「2025好友港節」在台北華山熱鬧登場，活動大使曾寶儀與「港仔台爸」張啟樂連袂現身力挺。張啟樂分享喜訊，太太已在月初剖腹產下愛女，讓他又驚又喜！他透露，女兒原預產期在十一月，卻因醫生弄錯日期、寶寶體型大而提前催生。談到看見女兒誕生的瞬間感動落淚，他不禁眼眶泛紅。張啟樂更心疼表示，自己整晚未眠幫妻子擠母乳，直呼：「老婆真的很辛苦。」明年也有望可以帶女兒一起來參加「好友港節」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
樂天桃猿震撼彈 總冠軍教頭古久保健二正式卸任
樂天桃猿球團今（9）日投下震撼彈，宣布原一軍總教練古久保健二正式卸任。古久保在 2025 年球季剛率領球隊奪下台灣大賽總冠軍，球團感謝他四年來的貢獻，新球季的教練團陣容將待明確後另行公布。鏡報 ・ 13 小時前
痛批鄭麗文秋祭追思共諜吳石 蔡正元譏國民黨應改名為「投降黨」
中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席「秋祭」活動，活動現場佈景中將共諜吳石列為「犧牲烈士」，國民黨前立委蔡正元則在臉書中痛批，鄭麗文作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。鏡報 ・ 1 天前
打擊毒品 加州公路巡警局4警犬完成400小時培訓
四隻訓練有素的警犬，7日起加入加州公路巡警局（CHP），協助打擊毒品犯罪，提升公共安全。世界日報World Journal ・ 1 天前
川普同意了！ 豁免匈牙利「買俄油、天然氣免受制裁」
美國總統「川普」跟匈牙利總理「奧班」在白宮會談，同意匈牙利購買俄羅斯石油、天然氣，都不需受到制裁。由於匈牙利也將在明年4月舉行大選，同時也是奧班執政15年來的首場選戰，引發外媒預測，是因為這樣才積極爭取美國豁免制裁，想靠經濟追回民心。TVBS新聞網 ・ 1 天前
光復郵筒網售最高6千元 中華郵政急回收17座
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，也讓光復郵局一批待報廢的郵筒遭土石泥流淹沒，沒想到居然有人拾獲後竟上網銷售，開價最高達6000元，中華郵政對此回應，目前已緊急收回17座郵筒，後續也將加強落實防範。今台視新聞網 ・ 1 天前
70旬韓籍老翁與家人遊台 陳屍北投溫泉會館房內
警方封鎖現場採證，初步檢視死者並無明顯外傷，現場也無外力入侵或打鬥跡象。據了解，千男有糖尿病史，此次是與家人一同來台旅遊。警方指出，確切死因仍待檢方相驗以釐清，將持續調查案情，釐清死亡時間與經過。CTWANT ・ 23 小時前
新北家長會長授證 打造家校共育幸福新模式
新北市今（9）日舉辦「114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」，市長侯友宜親自頒發230位卸任會長感謝狀、231位新任及108位連任會長當選證書，感謝家長們長期協助校務推動、教學支援與親師合作。教育局同步推出全國首創「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助家長了解教養、情緒溝通及學校參與等相關疑問，作為獻給所有家長最溫暖的智慧禮物。侯友宜表示，AI時代來臨，善用科技可以輔助學習，更能成為延伸愛的方式，讓AI懂教育，也懂人心，因此在今年的授證典禮，新北市特別研發並送給所有的家長親職共育夥伴─「幸福親子守候讚」AI機器人，由教育局長張明文親自示範操作。張明文局長運用ChatGPT整合家長參與教育的知識庫與SEL（社會情緒學習）素養，能夠即時回應家長在親職教養、情緒溝通、學校參與上的各種疑問，幫助家長更理解孩子、參與教育，並以更溫和的方式來面對孩子的情緒與焦慮，成為家長最貼心的教育神隊友。也邀請所有家長與學校攜手努力，讓每一所學校都成為幸福的港灣，讓孩子帶著勇氣、自信與祝福，航向更光亮的未來。張明文表示，新北以「學生為中心，為幸福而教」，持續打造兼具AI智慧與人本溫度的台灣好新聞 ・ 18 小時前