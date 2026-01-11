陸女愛化「精緻眼妝」但懶得卸！眼睛奇癢竟藏「6條蟎蟲」嚇傻

大陸湖北省武漢市一名56歲女子，因長期化精緻眼妝、卸妝不徹底，近日出現雙眼發癢、乾澀及睫毛脫落等症狀，就醫後竟在睫毛毛囊內發現多達6條蠕形蟎，讓她嚇傻。

陸女睫毛內發現6條蠕形蟎。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這名劉姓女子退休後迷上化妝，尤其偏好描繪內眼線、刷睫毛膏，讓眼睛看起來更有神。然而，她在夜間卸妝時常嫌麻煩，「只用洗面乳隨便洗一洗」，時間一久，眼睛開始不適。

醫師檢查後赫然發現，劉女的睫毛毛囊內寄生6條蠕形蟎，確診為「蠕形蟎性瞼緣炎」，醫師指出，「問題很可能就出在卸妝不徹底」。她解釋，睫毛膏、眼線筆中含有油脂、蠟質與色素，「若殘留在睫毛毛囊根部，正好成為蠕形蟎最喜歡的食物來源」，長期下來等於替蟎蟲打造「衣食無憂的繁殖環境」。

醫師提醒，許多人以為蟎蟲只存在於床鋪、被褥中，其實蠕形蟎是人體常見的微小寄生蟲，「也可能寄生在眼部毛囊內」。他指出，正常情況下少量存在並不致病，但若衛生習慣不佳或免疫力下降而大量繁殖，其蟲體與代謝物可能堵塞瞼板腺與毛囊，造成眼睛奇癢、灼熱感、乾澀、異物感，甚至睫毛脫落。

