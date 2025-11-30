陸女擠地鐵不適蹲著…遭摔倒乘客「壓中骨折」求償判決曝

大陸上海市一名女子早上尖峰時間搭乘地鐵，因不適蹲在車廂內，被另一名乘客摔倒壓中，導致腰椎骨折，她憤而向地鐵公司求償，法院近日一審判決出爐，認定地鐵公司需承擔7成責任，判賠約69萬台幣。

陸女因地鐵太擠「蹲」在車廂內受傷。（示意圖／新華社）

《澎湃新聞網》報導，這起事件發生於2024年7月，女子小雅表示，當時她搭乘上海地鐵一號線上班，因身體不適蹲在車廂內。列車行經上海火車站時，車廂晃動，另一名陸姓乘客向後摔倒，壓在小雅身上，使她當場暈厥。

經診斷，小雅腰椎骨折並構成十級傷殘，她主張，地鐵公司「未在早高峰有效控流、運行不平穩，也未對身體異常乘客採取救助」，應對事故承擔全部責任，提出總計27.3萬餘元人民幣（約121萬台幣）索賠。

地鐵方面認為，這起事件是小雅自己過失所致，她蹲在地上本就危險，且車廂廣播已提醒「請站穩扶好」，她卻未遵守安全提示。法院審理後認為，雖然地鐵公司作為承運人需保障乘客安全，但原告蹲地行為也增加風險，其行為構成一般過失，但尚未達到重大過失程度。法院認定地鐵公司承擔70%責任、小雅自負30%責任，地鐵須賠償15.6萬餘人民幣（約69萬台幣）。

