陸女星金晨被爆開車「肇事逃逸」！還讓助理「頂包」被罰
現年35歲的大陸知名女星金晨，驚傳肇事逃逸，網路曝光一份浙江省紹興市警方文件顯示，金晨去年開車發生交通事故，但逃離現場，還讓助理「頂包」受罰，引發大陸網友熱議。
陸媒《中國藍新聞》報導，這起事件發生於去年3月16日下午5時左右，地點位於紹興市一處公車站附近。當時她先與警示牌發生碰撞，隨後又撞上房屋圍牆，造成車輛、警示牌及圍牆受損，駕駛人也受傷。
當地一名村民透露，對這起事故「有點印象」，「好像是撞到路邊一道牆，像花壇那樣的牆，掉了一小塊。我在遠處看到車上有不少東西撒出來，像是車上用品和名片。後來車子已經被拖走，牆也很快修好了。」村民表示沒見到駕駛人，僅記得車牌為藍色。
《南方都市報》引述知情人士稱，駕駛人為金晨，但事發後卻由徐姓助理「頂包」，涉嫌隱瞞真實情況甚至詐騙保險。知情人士說，保險公司在理賠調查時調取監控畫面，赫然發現實際駕駛人並非徐姓助理，於是向警方報案，而金晨見東窗事發，隨即聯繫保險公司要求撤案，保險公司於是撤銷報案。
延伸閱讀
黃仁勳宴請台廠供應鏈！魏哲家、林百里、施崇棠等科技巨頭現身兆元宴
黃仁勳兆元宴今晚登場！ 20檔「兆元宴概念股」大噴發 4檔股價最狂
台積電恐變美積電？前副總陳健邦用「媽祖分靈」神比喻
其他人也在看
金晨爆「肇事逃逸」疑讓助理頂替 警方出手了
金晨爆「肇事逃逸」疑讓助理頂替 警方出手了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女星肇逃逼助理頂罪！劉樂妍自爆「我1年撞3次」得意：祖上18代在保佑
中國女星金晨近日被爆涉嫌「肇事逃逸」，事情發生在去年3月，她在事發後火速離開現場，甚至讓助理背黑鍋，事件曝光後引發社會譁然。不料，赴中國發展多年的女星劉樂妍也跟著討論，自爆她一年撞三次，直言撞車也不是什麼負面新聞，為何要叫人頂包？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
《鬼滅之刃 無限城篇》日本宣布放映SCREENX版三面銀幕270度！木棉花確認台灣也將上映
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再來，日本官方正式宣佈，將於 2 月 20 日（五）起在日本推出 SCREENX 與 ULTRA 4DX 特殊規格版本，讓影迷能更加身歷其境地感受無限城大戰的張力！而台灣動畫代理商 Muse木棉花也確認 SCREENX 版即將在台灣上映！Yahoo遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍議員初選新人最多加權100％ 滿志剛無加權喊用信任拚支持
「這一次的國民黨議員初選，我沒有任何加權。」滿志剛指出，根據這次初選辦法，35歲以下可以加權70％，35到40歲可以加權50％，新人（該選區第一次參選）還可以再加30％。但自己因為在同一選區第二次參加初選，不算新人，所以沒有加權，一分都沒有。滿志剛表示，制度如此，自...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 595則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 14則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 106則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 25則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 10 小時前 ・ 124則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 77則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 8則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 484則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 63則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 91則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1則留言