陸女星金晨被爆開車「肇事逃逸」！還讓助理「頂包」被罰

現年35歲的大陸知名女星金晨，驚傳肇事逃逸，網路曝光一份浙江省紹興市警方文件顯示，金晨去年開車發生交通事故，但逃離現場，還讓助理「頂包」受罰，引發大陸網友熱議。

陸媒《中國藍新聞》報導，這起事件發生於去年3月16日下午5時左右，地點位於紹興市一處公車站附近。，當時她先與警示牌發生碰撞，隨後又撞上房屋圍牆，造成車輛、警示牌及圍牆受損，駕駛人也受傷。

當地一名村民透露，對這起事故「有點印象」，「好像是撞到路邊一道牆，像花壇那樣的牆，掉了一小塊。我在遠處看到車上有不少東西撒出來，像是車上用品和名片。後來車子已經被拖走，牆也很快修好了。」村民表示沒見到駕駛人，僅記得車牌為藍色。

《南方都市報》引述知情人士稱，駕駛人為金晨，但事發後卻由徐姓助理「頂包」，涉嫌隱瞞真實情況甚至詐騙保險。知情人士說，保險公司在理賠調查時調取監控畫面，赫然發現實際駕駛人並非徐姓助理，於是向警方報案，而金晨見東窗事發，隨即聯繫保險公司要求撤案，保險公司於是撤銷報案。

