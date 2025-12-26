陸女溺斃雙親質疑冤死 跨海提告

大陸四川省女子劉顯平7年前在基隆河溺斃，劉女父母質疑女兒死因不單純，認為劉女生前與同居男友張緯立有債務糾紛，且張曾任警察，擅長潛水，懷疑女兒死亡與張男有關，日前跨海委任律師控告張男涉嫌殺人、詐欺取財、遺棄屍體等罪，案由檢察官調查釐清中。

劉女父母指稱，女兒因與台籍男子結婚，以依親名義來台定居，後因兩人感情不睦而離婚，女兒開餐飲小店維生，認識當時擔任警察的張男，並與張男同居在基隆市百福社區。

劉女父母控稱，女兒因開店而有積蓄，張男則因風紀問題離開警界，並無固定工作及收入，兩人同居二、三年期間，生活花用均靠女兒支應，甚至張男疑染有惡習，多次向女兒借款，若女兒不從，即對女兒拳腳相向，致女兒遍體麟傷，鄰居看不下去，勸女兒離開張男保命，但女兒因隻身在台，並無親友可伸援手，且其經營小店為經濟來源，無法立即逃離張的暴力。

劉女父母指控，張男陸續向女兒借貸約120萬元至150萬元，女兒多次催討，張不但否認借款，拒絕清償，並暴力相向，女兒多次透過電話向他們哭訴，身心遭鉅創。

告訴狀指出，7年前，劉女與張男再因借款一事發生口角，翌日劉女即被發現陳屍於基隆河，人在大陸的劉女雙親及弟弟接獲通知，經過繁複手續終獲來台，家人僅見劉女冰冷遺體，悲痛逾恆，無法接受。

劉女父母、弟弟質問張男借款及清償事宜，張男矢口否認，今年因得知張男擅長潛水，擔任新北市義消潛水教練，且經營潛水事業，懷疑劉女陳屍基隆河，疑與張男有關，提告張男涉嫌殺人、詐欺取財、遺棄屍體等罪，但張男否認涉案，全案正由檢方偵查中。