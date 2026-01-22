陸女留學生指控遭英國男警性侵 1關鍵證據逆轉改判她6年徒刑

陸籍李姓女留學生因誣告男警性侵，被法官判6年有期徒刑。（圖／翻攝自X／North News）

大陸一名29歲李姓女子在英國新堡大學攻讀碩士學位，留學期間透過交友軟體認識一名男警察，兩人發生性關係後，李女指控男警性侵她，使其立刻遭逮捕，更被停職5個月。直到男警交出兩人對話內容證明是合意性行為，法院依法判李女6年有期徒刑，服刑後可能被驅逐出境。

根據外媒《每日郵報》報導，這起案件起源於2024年11月，陸籍李女在英國留學期間，透過交友軟體結識一名休假中的在職警員。兩人見面後在合意的情況下發生性行為，過程中李女表現主動；隨後該名警員開車送李女返家，但途中兩人發生爭執。

廣告 廣告

在男警離去後，李女隨即向警方報案指控遭其性侵，導致該名男警在半小時內即被逮捕，並遭關押長達35個小時；後續被控性侵男警更面臨長達5個月的停職調查，身心與職業生涯遭受重創。

然而案情在調查過程中發生戲劇性轉折，男警因具備警務專業敏感度，在雙方接觸期間先行開啟手機錄音，錄下兩人對話及性行為的全過程，關鍵證據顯示李女與男警的性行為完全出於自願。此外，調查人員在李女的通訊軟體WhatsApp記錄中發現，她曾發訊息坦承指控純屬虛構，甚至要求對方協助掩飾以躲避法律責任。

各項鐵證戳破了李女的謊言，證明其行為是蓄意誤導司法，而李女東窗事發後一度企圖逃離英國，但於2025年7月在曼徹斯特機場入境時遭捕並羈押。2025年12月，法院認定李女三項妨礙司法公正罪名成立，法官亞當斯（Nathan Adams）在宣判時強調，若非男警機警錄音，這項嚴重的虛假指控極可能導致無辜者面臨長期監禁。

最終法院判處李女6年有期徒刑，並簽發6年禁制令，嚴禁其接觸受害男警。在李女服刑結束後，可能會被驅逐出境，遣返回中國大陸。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

原始連結

看更多 CTWANT 文章

為救人脫下面罩殉職！詹能傑暖舉曝光 同月同日生同袍哽咽：你真的太衝了

詹能傑「把面罩讓給民眾」不幸殉職 女醫悲嘆：若不改變就是默許悲劇發生

詹能傑3度返火場摘面罩救人殉職 母跳出揭消防員2大問題！家屬急發聲