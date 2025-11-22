陸女網紅數坪小房間養八孩引爭議 官方證實情況屬實將給予支援
近日，大陸貴州一名女子在其個人抖音帳號「貴州小雪」發布影片稱，自己在數坪大小的房間內養育了八個孩子，引發社會關注和網路熱議。不少網友在關心其生活狀況的同時，也質疑其所述事件真實性。大陸婦聯會查證後表示，相關情況屬實，將提供家庭教育指導與教育幫助。
為了解事件真相，回應社會關注，《大皖新聞》記者於21日聯繫到「貴州小雪」所在的六盤水市鐘山區婦聯，工作人員表示已關注此事並正在核查。22日，鐘山區婦聯就查證結果回應記者稱情況屬實，「我們也會持續關注她的家庭，給予家庭教育指導和就業幫助。」
據了解，「貴州小雪」發布的影片顯示，她和八個孩子擠在只有數坪的小房間內生活，畫面中經常出現她背著兩個尚在幼年的孩子做家務的場景。其帳號簡介顯示，「貴州小雪」的八個孩子分別是舅舅家的女兒、與前夫所生的兩個兒子、現任丈夫與前妻所生的女兒，以及與現任丈夫所生的四個兒子。截至22日12時，其帳號粉絲數已達12.4萬。
在其影片評論區內，不少網民擔心她和孩子們的生活狀態，「這樣的環境真的能帶孩子嗎？」「很擔心孩子們的生活品質」，但也有不少網友質疑「貴州小雪」為故意炒作吸引眼球，實際並未養育八個孩子。在「貴州小雪」20日發布的影片中，有網友發現畫面裡有疑似「假孕肚」的物品，更引發「炒作」質疑。
針對網友熱議的「假孕肚」爭議，婦聯工作人員表示，「貴州小雪」已於21日更新影片作出專門解釋，婦聯工作人員上門核查時未看到相關實物。記者看到，「貴州小雪」在21日發布的影片中稱，此前影片中的「假孕肚」是因為自己懷孕時還要做家務，「買來保護肚子裡小寶的」。
鐘山區婦聯工作人員表示，經實地走訪核實，確認「貴州小雪」確實養育了八個孩子，「她抖音主頁和短影片裡描述的八個孩子的情況，與我們了解到的情況是相符的」。該工作人員指出，孩子們的日常生活由夫妻雙方和家裡老人共同照料，就醫、就學均有保障，「沒有異常狀況」。針對影片中出現的夫妻吵架、離家出走等情節，婦聯方面核實後表示，「貴州小雪」與丈夫的夫妻關係目前較為穩定。
「後面我們也會持續關注他們這個家庭，和鄉鎮聯動在家庭教育、育兒補貼等方面給他們提供一些指導幫助。」該工作人員表示，婦聯還計劃為其提供電商培訓，增加收入以更好地照料孩子。
延伸閱讀
小心！2025最具風險名人榜出爐 泰勒絲成詐團最愛冒用藝人
靠AI救命？郁方尪赴阿布達比突腹痛 「問診ChatGPT」急在國外動手術
逆轉護理師出走潮！台東醫院人力「不減反增」 院長：增福利、減瑣事
其他人也在看
TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導南韓女子天團TWICE，22日晚間要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，笑說採購金額無上限，而應援卡車也在下午正式上路，繞行高雄各觀光景點、演唱會周邊道路，因為採非定點繞行，捕捉到的粉絲都直呼有夠幸運。民視 ・ 1 天前
噴鼻血了！睦那京擔任評審 火辣「脫衣」秀馬甲線｜#鏡新聞
台灣職籃PLG，最新成立的球隊洋基工程，在昨天(11/21)晚間進行啦啦隊的最終決選，最頂的韓籍啦啦隊隊長睦那京，也特別飛抵台灣擔任評審，要決定洋基女孩的最終陣容。而在決選開始之前，球團也特別舉辦睦那京的粉絲見面會，女神火辣脫衣大秀馬甲線，讓球迷興奮到模糊快要受不了了。鏡新聞 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
世界大賽G7最狂父與子！兩顆關鍵全壘球成功拋售成為千萬富翁
體育中心／綜合報導在2025年世界大賽第七戰中，道奇靠著兩支關鍵全壘打先追平、再逆轉擊敗藍鳥奪冠，這兩顆具有意義的全壘打球由班恩斯父子檔分別接到。據拍賣公司公布，這兩顆球成交總價為324000 美元（約合新台幣1018萬元）。FTV Sports ・ 2 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 10 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 7 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 10 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 21 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 5 小時前