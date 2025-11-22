陸女網紅數坪小房間養八孩引爭議 官方證實情況屬實將給予支援

近日，大陸貴州一名女子在其個人抖音帳號「貴州小雪」發布影片稱，自己在數坪大小的房間內養育了八個孩子，引發社會關注和網路熱議。不少網友在關心其生活狀況的同時，也質疑其所述事件真實性。大陸婦聯會查證後表示，相關情況屬實，將提供家庭教育指導與教育幫助。

（圖／翻攝《魯中晨報》）

為了解事件真相，回應社會關注，《大皖新聞》記者於21日聯繫到「貴州小雪」所在的六盤水市鐘山區婦聯，工作人員表示已關注此事並正在核查。22日，鐘山區婦聯就查證結果回應記者稱情況屬實，「我們也會持續關注她的家庭，給予家庭教育指導和就業幫助。」

據了解，「貴州小雪」發布的影片顯示，她和八個孩子擠在只有數坪的小房間內生活，畫面中經常出現她背著兩個尚在幼年的孩子做家務的場景。其帳號簡介顯示，「貴州小雪」的八個孩子分別是舅舅家的女兒、與前夫所生的兩個兒子、現任丈夫與前妻所生的女兒，以及與現任丈夫所生的四個兒子。截至22日12時，其帳號粉絲數已達12.4萬。

在其影片評論區內，不少網民擔心她和孩子們的生活狀態，「這樣的環境真的能帶孩子嗎？」「很擔心孩子們的生活品質」，但也有不少網友質疑「貴州小雪」為故意炒作吸引眼球，實際並未養育八個孩子。在「貴州小雪」20日發布的影片中，有網友發現畫面裡有疑似「假孕肚」的物品，更引發「炒作」質疑。

（圖／翻攝《魯中晨報》）

針對網友熱議的「假孕肚」爭議，婦聯工作人員表示，「貴州小雪」已於21日更新影片作出專門解釋，婦聯工作人員上門核查時未看到相關實物。記者看到，「貴州小雪」在21日發布的影片中稱，此前影片中的「假孕肚」是因為自己懷孕時還要做家務，「買來保護肚子裡小寶的」。

鐘山區婦聯工作人員表示，經實地走訪核實，確認「貴州小雪」確實養育了八個孩子，「她抖音主頁和短影片裡描述的八個孩子的情況，與我們了解到的情況是相符的」。該工作人員指出，孩子們的日常生活由夫妻雙方和家裡老人共同照料，就醫、就學均有保障，「沒有異常狀況」。針對影片中出現的夫妻吵架、離家出走等情節，婦聯方面核實後表示，「貴州小雪」與丈夫的夫妻關係目前較為穩定。

「後面我們也會持續關注他們這個家庭，和鄉鎮聯動在家庭教育、育兒補貼等方面給他們提供一些指導幫助。」該工作人員表示，婦聯還計劃為其提供電商培訓，增加收入以更好地照料孩子。

