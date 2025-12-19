陸女聲稱遭「魔鬼附體」 媽「幫驅魔」按胸灌水害愛女慘死

大陸深圳市人民檢察院近日公布一起過失致人死亡的判決案例。一名女子因長期迷信「心靈感應」等玄學修煉，去年12月凌晨突然聲稱遭「魔鬼附體」，要求母親與姊妹為其「驅魔」，最終導致女子死亡。2名家屬近日被法院判處有期徒刑3年，緩刑4年。

李某與謝某因過失致人死亡被判刑。（示意圖／unsplash）

根據陸媒《青島日報》，檢方披露，李某、謝某與被害人分別為母女、姊妹關係。3人長期接觸「心靈感應」、「冥想打坐」等相關資訊，逐漸深陷迷信與玄學修煉，甚至產生「自身靈魂被出賣，會因遭受『魔鬼攻擊』而被『腦控』」的想法。

廣告 廣告

2024年12月4日凌晨，被害人突然叫來李某、謝某，聲稱自己被「魔鬼」附體，要求2人透過按壓胸口、灌水催吐的方式為自己「驅魔」。受迷信思想驅使，李某、謝某竟真的依照被害人的要求，持續對其實施按壓、灌水等行為。

過程中，被害人還向2人確認該方式「有效果」要求繼續進行。當日早晨6時許，其他家屬發現被害人嘴角流血，隨即報警。急救人員到場後，當場宣告被害人死亡。

檢察機關經審查並綜合考量案件事實、公眾認知及當事人主觀狀態，結合李某、謝某2人行為過程中的救助情節，認定其行為符合過失致人死亡罪的構成要件。今年7月，該案經深圳市龍華區人民檢察院提起公訴，法院以過失致人死亡罪分別判處李某、謝某有期徒刑3年，緩刑4年。

延伸閱讀

MLB/被釀酒人取消開球！哈利伯頓獲道奇教頭親邀：穿大谷球衣來

NBA/杜蘭特自認比肩喬丹 讚詹皇38歲才真正掌握技巧

NBA/湖人保留首輪籤目的曝！鎖定字母哥 願拿里夫斯交易