陸女賣場下跪畫面瘋傳！傳求丈夫幫買羽絨衣 網轟冷血真相曝光

大陸中心／綜合報導

中國湖北一處商場近日流出一段影片，影片中一名女子疑似為了請丈夫買一件人民幣299元（約新台幣1,328元）的羽絨服而下跪，影片曝光後引起大家對於「婚後金錢分配」的討論，不過也有人質疑該部影片的真實性。

中國流傳一段疑似女子下跪，請丈夫幫忙買衣服的影片。（圖／取自網易新聞）

根據《南華早報》報導，這則影片於12月初出現在網路上，一名女子跪在賣羽絨衣的店家前，面前則站著一名穿著羽絨外套的男生，雙手插在口袋裡、臉部相當嚴肅，倆人身邊的路人來來去去，有人拿起手機拍，也有人討論，而賣店的店員一度想要攙扶女子，後來似乎擔心介入他人的家務事而作罷。

廣告 廣告

一開始，有網友表示這幕是因為該名女子想要買一件羽絨衣，但遭到丈夫拒絕，她只好跪下求情，看到這個說法，網友們氣得留言，紛紛譴責男子太過殘忍，連買一件羽絨衣給老婆都不願意。事件經由報導曝光後，有律師直言，如果事件屬實，她可以根據法律合法要求丈夫買衣服給自己，因為中國法律規定夫妻對共同財產有平等處理權。

不過，事後又有針對此事的其他說法，有人表示倆人是因為感情問題爭吵，甚至還有人說女子是因為偷衣服被抓到，才下跪求饒。而經查證後，商場表示確實有這起事件發生，但是具體原因為何，還沒有向當事人求證。

更多三立新聞網報導

網紅「教假結婚」拿美國國籍！回台爽用健保 喊：你拿我怎樣

超商繳費「可用1功能折抵」！店員也驚訝：第一次知道

阿嬤度假泡澡染1菌過世！驗屍結果出爐 家屬控渡假村疏失

內鬥翻車！中國詐騙集團金流首腦遭同夥搶錢 報警後「自己被捕」

