陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
近日，一名中國籍女子在中國社交平台《小紅書》發文，控訴自己為了一圓空姐夢，花了許多努力才通過新加坡航空的層層關卡，最終受到錄取。然而她與其他幾位中國女孩僅僅上了「一天班」，就因為在公司安排入住的飯店貴賓休息區取走了幾瓶水，隔天就遭到公司人資部門無預警宣布辭退，認為自己遭到了「羞辱與騙局」。對此，新加坡航空表示，不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出回應。
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。
可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航空公司」評選中名列前茅的光環，因此花了一年時間刻苦練習英語、苦練儀態、學習航空相關知識等，終於通過層層考核，收到了新航發出的錄取通知書。
可可醬回憶，她在得知錄取消息後，興奮的一晚沒睡，之後又為了順利入職在新加坡租屋、接受體檢、接種疫苗、辦理入職手續並繳交各種費用等，前前後後花費約人民幣6萬元（約新台幣26萬元），只想著入職後能慢慢賺回來。
然而在入職的第一天，可可醬和其他幾名同樣來自中國的女孩一起辦完手續和簽署合同，當晚入住由新航安排的酒店。她自稱受到「資訊誤導」，認為貴賓區行政走廊的瓶裝水可以自取，於是就拿走了數瓶水，誰知隔天就被公司人力資源部通知因「違反公司規定」遭到辭退。
可可醬主張，所謂的違規「只是拿了幾瓶水，甚至沒人提前告知貴賓休息室不能使用」又表示公司人資部門的態度「令人心寒」，儘管她告知對方為了入職已經投入大筆費用，卻依舊沒有任何協商的餘地、也沒有補償，讓懷抱夢想的她們「一夜之間成了無業遊民」。她認為，以取走水瓶為理由辭退新進員工「很牽強」，感覺不被尊重，並表示自己發文不是為了抱怨，而是要「提醒其他中國女孩」。
對此，新航發言人回應：新航不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出回應。新航希望所有員工在任何時候都以專業的態度行事，並遵守公司政策及相關法律。對於違反規定的行為，公司將依法採取相應的紀律處分。
消息透過新國媒體曝光，引起新加坡華人踴躍討論，但眾人都對「可可醬」的遭遇不報以同情：「自己貪心做錯事還要狡辯。」、「新航的形象很重要，私自拿公司物品當私人享用就是違反公司規章」、「沒見到其他人『拿』，她們被抓到就說是『誤會』。自己不守紀律，無論什麼公司都一樣可以依照勞工法合法解僱不守規矩的員工。」、「在航空公司只拿幾瓶水，在汽車公司上班只拿公司的研發資料，在科技公司上班只拿公司的機密文件。」
還有網友指出：「一面之詞很難下定論。新航人力短缺，怎麼可能為了幾瓶水把辛苦招來的員工退學？事情肯定沒那麼簡單。她一定是沒把完整的故事公開。」、「當天有5個人進了VIP lounge，SIA只辭退了其中的3個，沒有全炒掉……」
根據被稱為「航空界奧斯卡」的Skytrax「年度全球最佳航空公司」評比，新加坡航空在近10年中有6度（2015、2017、2019、2021、2022、2024年）拿下全球第2名，更在2018、2023年是奪下榜首，贏得「全球最佳航空公司」頭銜，屬於公認全球頂尖的航空公司之一，因此獲得許多懷抱空乘夢的人士嚮往。
