陸女點「剁椒魚頭」給網戀男「驗身分」！豈料仍遭詐3百萬

大陸上海市一名女子，在網路認識一名自稱「鄰居」、「大型網路公司高階主管」的男子，她為確認對方身分想出奇招，點了一份「剁椒魚頭」外送到對方公司，對方真的收到，她卸下心防，豈料仍落入詐騙陷阱，被騙走約3百萬台幣。

上海一名女子送剁椒魚頭測試，仍慘遭詐騙。（圖／翻攝新浪微博）

《新華網》報導，這名錢姓女子表示，當時她想測試對方是否真的在公司上班，因此依照對方透露過的公司地址，點了一份「剁椒魚頭」送過去，幾分鐘後，對方傳來「收到外送正在用餐」的照片，並附上親暱訊息。錢女說，「看到照片，我當下完全放下戒心，以為他真的是那家公司的高管。」

然而，警方表示，這也是詐騙集團的慣用手法。警方指出，詐騙集團會依被害人背景「量身打造人設」，透過長時間培養情感，降低戒心，而錢女雖一度起疑用外送測試，但詐騙集團會找「跑腿平台」取餐，並拍照回傳，讓被害人誤以為對方真的收到東西，製造「人在公司」的假象。

報導指出，錢女隨即在對方誘導下，不斷轉帳「投資」，累計金額達68萬元人民幣（約3百萬台幣）。警方呼籲民眾，若遇到不斷勸誘投資、代管帳戶的網路交友，務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

