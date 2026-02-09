陸好市多沒賣台灣「這款經典零食」 小粉紅超崩潰！官方神回覆笑翻眾人

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）商品份量大、CP值高，是不少民眾年節採買的首選。不過，近日有中國網友好奇，台灣經典零食「華元波的多蚵仔煎洋芋片」是否能在中國好市多（開市客）買到？沒想到此舉竟意外釣出官方幽默回應，揭露該產品「被禁止進口」的真相，貼文曝光後，引發網友熱議。

陸沒賣台這款零食 官方回覆小粉紅崩潰

一名網友在社群平台《Threads》發文詢問，自己在上海好市多官網搜尋了一整天，卻找不到「蚵仔煎洋芋片」，讓他忍不住求助：「上海Costco到底有沒有賣？」

廣告 廣告

沒想到，該貼文竟釣出官方帳號親自回應，不僅貼出一張「馬頭套住洋芋片」的自嘲哏圖，更幽默寫下：「沒有耶，被他們禁止進口了。」 讓原PO直呼「可惡」，也瞬間在網路上掀起熱烈迴響。

不少網友對華元表達強烈支持，紛紛力挺，「更愛你了，下班去買十包」、「蚵仔煎可是國民零食，不去反而好」、「支持台灣本土企業，配方不會被偷」、「不去那邊被模仿打壓，留在台灣發光發熱」、「今晚就去好市多搬一箱力挺」。

事實上，該產品無法進入中國市場，與近年貿易規定變更有關。中國海關總署自2022年起，要求全球進口食品生產企業必須完成註冊手續，否則將暫停進口。在此背景下，部分台灣業者選擇不強求進入該市場，而是將重心轉回台灣。

更多三立新聞網報導

長輩都說讚！好市多「紅色禮盒」回憶殺滿點 會員瘋搶：過年打麻將標配

過年前搏翻身！威力彩連29期槓龜「頭獎衝11.5億」 財富自由看今晚

輝達不是唯一！分析師點名「這3檔」股票成致富關鍵字：最終贏家

再多錢也沒用？獨生女靠「1方式」掏空退休父資產 悽慘晚年生活曝光

