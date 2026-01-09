陸妻移民署面試沒過！台男怒炸寄信恐嚇「殺」：隨時找妳算帳 下場慘了

記者羅欣怡／桃園報導

不滿陸妻被拒絕入境，楊姓男子多次恐嚇移民署面試官。（圖／資料畫面）

楊姓男子與中國籍女子成婚，並替妻子安排入境，但在與國境事務大隊官員面試後，楊妻遭拒絕入境，引發楊男不滿，連續恐嚇承辦人員，還用不雅字眼辱罵承辦人，甚至寄送紅色噴漆的「殺」字照片，女承辦人心生恐懼提告。桃園地院依恐嚇、恐嚇公眾共4罪，分別判處有期徒刑2月至4月不等，應執行有期徒刑8月，可上訴。

判決書指出，楊妻2024年2月10日申請來台與丈夫團聚，但未通過面試，楊男在同年11月開始連續8次，透過移民署國境事務大隊申訴用電子郵件或以掛號信，以化名方式寄送恐嚇信件。

楊男不但用粗俗字眼辱罵承辦人，還寄恐嚇信。（圖／翻攝自「司法院裁判書系統」）

信件中楊男指控承辦人抽換筆錄，接連幾封信件中都以粗俗字眼辱罵承辦人，甚至還附上紅色噴漆的「殺」字，更恐嚇「隨時找妳算帳」、「叫他走路小心一點喔！嘿嘿...」「假設我說要炸掉桃園機場國際事務大隊第三隊的辦公室呢?不曉得會毀掉多少家庭，我是無所謂啦！0000000000我姓張，敢作敢當」等字句，桃園地檢署偵結依妨害秩序、恐嚇等罪嫌起訴。

桃園地院審理時，楊男坦承犯行不諱，法官認為楊男的行為不但侵犯承辦人，也針對「特定數人」之生命、身體法益造成威脅，對公務機關承辦人員著實造成沉重壓力，危害非輕。審結依恐嚇、恐嚇公眾共4罪，分別判處有期徒刑2月至4月不等，應執行有期徒刑8月，可上訴。

