陸委會不接受國共15項共同意見 藍營：都符合台灣人民需求

國民黨。（本報資料照片）

國共兩黨智庫論壇3日在中國北京舉行，會後雙方發布共同宣言，稱已在5大面向達成15項共同意見。陸委會稱國共間的「共同意見」完全是倒果為因，政府絕不會接受。對此國民黨4日回應，「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見，每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與大陸溝通，是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

國民黨文傳會指出，民進黨政府漠視台灣經濟實況，台灣現在只有跟AI相關的12％高科技業人員及買高科技股票的人好，其他的產業都很慘。

國民黨說，台灣去年觀光業逆差7000億，如果開放鼓勵大陸客來台旅遊，起碼可以增加1、2000億的收入，造福旅遊業、旅館業、小吃業、伴手禮業，尤其花蓮地區，農曆年旅館業訂房率只有2成，民宿歇業了200多家，民進黨只會搞意識形態，完全不顧人民的死活。

國民黨強調，兩岸緊張是因為民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張的始作俑者，兩岸間溝通比不溝通好，接觸比戰爭好，民進黨執政帶來兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役服役期限，置國家於險境，是政治上的最大不道德。

國民黨表示，民進黨自己放棄責任不接觸不溝通反而怪國民黨溝通接觸，近來包括加拿大總理、英國首相、烏拉圭總統、芬蘭總理絡繹不絕訪問大陸，川普總統4月也要前去北京，難道他們都是腦袋不清、倒果為因嗎？

