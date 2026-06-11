陸委會主委自己都去過 藍黨團：禁海峽論壇法源在哪？

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陸委會主委邱垂正。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國主辦的海峽論壇將於13日在廈門舉行，大陸委員會日前宣布，縣市長在內的地方政府人員不得參與。國民黨立法院黨團今（11日）則質問，陸委會主委邱垂正當年曾親自出席海峽兩岸論壇，如今，陸委會究竟依據哪一項法律規定限制台灣各界人士參與對岸活動？政府基於什麼法源依據作出限制？行政機關的裁量界線在哪裡？

國民黨團表示，針對陸委會近期以行政手段限制地方政府及各界人士參與海峽兩岸論壇，國民黨團書記長林沛祥表達高度憂心與嚴正質疑。民進黨政府口口聲聲強調民主自由、多元開放，面對兩岸交流卻以政治意識形態凌駕人民權益，將正常交流污名化、政治化，台灣到底是自由民主社會，還是只能接受執政黨指定立場的社會？

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國民黨團指出，2009年陸委會主委邱垂正曾親自出席海峽兩岸論壇，當時表示想藉機了解中國局勢。當年可以去觀察局勢，如今卻把交流視為洪水猛獸。同樣的交流平台，換了位置就換了腦袋、換了標準。這樣的雙重標準，陸委會有責任向社會大眾說清楚。

國民黨團再表示，陸委會禁止地方首長出席論壇，國民黨團認為這是政治考量凌駕民生，更是對地方治理的不尊重。以台東縣長饒慶鈴為例，饒慶鈴前往活動的目的是為台東農民及地方經濟尋找市場、爭取商機。林沛祥強調，農民關心產品賣不賣得出去，觀光業關心客人來不來，地方政府關心民眾生計，而非滿足執政黨的意識形態。若因政治立場阻礙地方拓展商機，最後受害的將是基層農漁民與所有仰賴地方經濟維生的民眾。

林沛祥也質問，陸委會究竟依據哪一項法律規定限制台灣各界人士參與對岸活動？政府基於什麼法源依據作出限制？行政機關的裁量界線在哪裡？未來哪些活動不能參加？如果今天可以禁止縣市首長，明天是否禁止學者參加研討會？後天是否禁止企業參加經貿活動？兩岸交流是否準備全面停止？台灣社會有權知道政策底線與法律依據，而不是每天透過新聞放話、行政恫嚇，讓社會陷入寒蟬效應。

國民黨團因此鄭重對陸委會提出三項要求，第一，公開說明限制相關交流活動的法律依據與適用範圍。第二，明確交代未來哪些交流活動將被限制，避免各界無所適從。第三，向國人說明政府對兩岸交流的整體政策方向，是否準備全面限縮兩岸往來，以及對台灣經濟與民生可能造成的衝擊。

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