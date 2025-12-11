陸委會公布最新民調 過半民眾支持賴清德提1.25兆國防預算

陸委會今天（11日）公布最新民調結果，有5成4民眾支持總統賴清德提出1.25兆的國防特別預算。（資料照片／總統府提供）

陸委會今天（11日）公布最新民調結果，有5成4的民眾支持總統賴清德提出未來8年將投入1.25兆經費，建立「台灣之頓」等整體防衛系統（54.0%），近8成3民眾不贊成中共「一國兩制」主張（82.6%）。陸委會強調，中共近年持續加大對台文攻武嚇，以僵化的政治思維處理兩岸事務，陸委會要呼籲對岸務實面對現實，與民選合法政府透過不設前提的溝通對話，化解分歧。

陸委員會今天公布民調結果顯示，82.6%民眾不贊成中共「一國兩制」主張；73.1%以上民眾不認同中共提出台灣只能在「一中原則」下，以「中國台北」名義參與APEC活動；76.8%民眾不認同中共以「從事分裂國家活動」為由，通緝我部分國人。

陸委會進一步表示，有54.0%民眾支持賴清德提出未來8年將投入1.25兆經費，建立「台灣之盾」等整體防衛系統，另有75.8%贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，反映台灣主流民意支持政府兩岸政策立場。

在長期調查題目方面，陸委會調查顯示，85.1%左右民眾支持政府主張「廣義維持現狀」，另有84.4%民眾支持台灣的未來由台灣2300萬人決定，呈現長期穩定趨勢；另有69.6%民眾認為中共近期對政府不友善升高，有52.9%則認為中共對人民不友善。

陸委會強調，中共近年持續加大對台文攻武嚇、外交打壓及法律戰等複合性施壓，且不願正視中華民國存在的客觀事實，以僵化的政治思維處理兩岸事務。

陸委會說，當前兩岸關係癥結在體制之爭，民主與專制不能相融，本會長期民調顯示台灣主流民意堅拒「一國兩制」，陸委會呼籲對岸務實面對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的現實及台灣人民對自由民主的堅持，與我國民選合法政府透過不設前提的溝通對話，化解分歧。

陸委會表示，政府將持續積極落實「守護民主台灣國家安全行動方案」，加強建構民主防禦機制、國防戰力，捍衛國家主權與安全。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在114年12月4日至8日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1098份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。



