陸委會公布民調：83%反對一國兩制 54%支持1.25兆強化國防

陸委會發佈最新民調，顯示8成3民眾不贊成中共一國兩制主張；7成3不認同台灣只能在一中原則下，以「中國台北」名義參與APEC活動。（圖：陸委會臉書）

陸委會今天（11日）公布民調結果顯示，台灣民意反對中共消滅中華民國、併吞台灣的政治主張，以及對台外交打壓、跨國鎮壓等蠻橫作為；贊成中華民國與中華人民共和國互不隸屬、維持兩岸現狀，支持政府強化自我防衛，捍衛國家主權與安全，以實力維護和平。

陸委會表示，這次調查顯示：近8成3民眾不贊成中共「一國兩制」主張（82.6%）；7成3以上民眾不認同中共提出台灣只能在「一中原則」下，以「中國台北」名義參與APEC活動（73.1%）；近7成7民眾不認同中共以「從事分裂國家活動」為由，通緝我部分國人（76.8%）。

陸委會進一步表示，5成4民眾支持賴總統提出未來8年將投入1.25兆經費，建立「台灣之盾」等整體防衛系統（54.0%），另外還有近7成6贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（75.8%），反映出台灣主流民意支持政府兩岸政策立場。

在長期調查題目方面，調查顯示，8成5左右民眾支持政府主張「廣義維持現狀」（85.1%）、台灣的未來由台灣2300萬人決定（84.4%），呈現長期穩定趨勢；另外民眾也認為中共近期對我不友善升高（對政府69.6%、人民52.9%）。

陸委會強調，中共近年來持續加大對台文攻武嚇、外交打壓及法律戰等複合性施壓，不願正視中華民國存在的客觀事實，並以僵化的政治思維來處理兩岸事務。當前兩岸關係的癥結是在體制之爭，民主與專制不能相融，陸委會呼籲對岸務實面對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的現實、以及台灣人民對自由民主的堅持，和我方合法民選政府透過不設前提的溝通對話、化解分歧。政府也將持續積極落實「守護民主台灣國家安全行動方案」，加強建構民主防禦機制、國防戰力，捍衛國家主權與安全。

這項民調是由陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在114年12月4日到8日間，以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1098份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。（張柏仲報導）